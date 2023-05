Imagini filmate în seara zilei de duminică, 28 mai, arată mii de tineri ucraineni adunați într-o piață din centrul Kievului pentru a sărbători ziua orașului.

Un turist italian a filmat sărbătoarea din centrul Kievului în jurul orei 21.30, la câteva ore după un atac puternic cu drone explozive îndreptat de Rusia asupra orașului.

Mii de oameni, preponderent tineri, cântă și dansează într-o piață din centrul capitalei, sărbătorind ziua orașului.

Live from #kyiv. People celebrating capital birthday, few hours after huge russian drone attack. #ukraine pic.twitter.com/Qmsj5dcvB8 — giammarco sicuro (@giammarcosicuro) May 28, 2023

La câteva ore distanță după, Rusia avea să declanșeze un alt atac cu rachete și drone, clasificat drept cel mai puternic îndreptat asupra Kievului de la începutul invaziei neprovocate și până acum.

"Rusia pur și simplu nu poate învinge acest spirit", remarcă un comentator.

Atacul rusesc continuă inclusiv la ora scrierii acestei știri, 13.00 - ora României.

Imaginile transmise din Kiev arătând mulțimi uriașe de oameni adăpostiți în subteran, în stațiile de metrou.

#Kyiv is under attack. People are hiding in the subway pic.twitter.com/9X2n6x9rnE — Volodymyr Tretyak 🇺🇦 (@VolodyaTretyak) May 29, 2023

People are on the subway right now. Russia is hitting Kyiv with missiles. pic.twitter.com/Tze0PrR5xG — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) May 29, 2023

A fragment of missile near McDonald’s. Kyiv, Ukraine today. pic.twitter.com/wy0G7Cjqol — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) May 29, 2023

This morning in Kyiv. Sound on. pic.twitter.com/HuDdQYxzFW — Igor Novikov (@igornovikov) May 29, 2023

Rapoartele arată că Rusia a lansat luni, 29 mai, începând cu ora 3.00 dimineața, 40 de rachete și 29 de drone explozive. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 37 de rachete și toate dronele lansate asupra orașului. Cele 3 rachete care au trecut de barajul de foc au produs daune însemnate.

The authorities report that Russian launched 40 missiles and 29 drones this night. Air defense shot down 37 missiles and all drones. 3 missiles went through. 2X pic.twitter.com/FOxemLlxLM — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 29, 2023