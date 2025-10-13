Tot mai puțini tineri absolvenți pe piața muncii. AI-ul le fură joburile și speranța unei vieți mai bune

Autor: Maria Popa
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 10:08
Angajați la birou Foto: Pixabay

Un studiu realizat de British Standards Institution arată că tinerii absolvenți riscă să nu-și mai găsească locuri de muncă.

Potrivit cercetătorilor, „apocalipsa locurilor de muncă” se apropie, mai exact o criză majoră pe piața muncii produsă de inteligența artificială.

În competiție cu AI-ul

Pentru tinerii absolvenți de liceu sau facultate care își caută un job, concurența nu vine doar din partea colegilor, ci și din partea inteligenței artificiale. AI-ul începe să elimine toate pozițiile gândite pentru începători.

Studiul realizat de British Standards Institution arată că 41% dintre companiile intervievate în China, Japonia, Australia, Franța, Germania, SUA și Marea Britanie au declarat că, de fiecare dată când apar noi nevoi de muncă se explorează mai întâi soluții bazate pe AI, înainte de a angaja un om, potrivit The Guardian.

Tinerii riscă să nu se mai formeze profesional

În contextul reducerii cu aproape două cincimi a locurilor de muncă disponibile pentru angajații începători și a unei noi scăderi anticipate până anul viitor, managerii intervievați sunt de părere că merită efortul. Aproximativ 55% dintre ei spun că beneficiile implementării AI în companii compensează pe deplin impactul negativ asupra forței de muncă.

De asemenea, mulți manageri susțin că locul de muncă cu care și-au început cariera nu mai exisă în prezent, și dacă ar mai fi, sigur ar fi înlocuit de AI.

Implementarea AI ar putea conduce la lipsa de pregătire profesională a unei întregi generații, lucru care ar avea consecințe sociale și economice devastatoare.

Piața de muncă refuză juniorii

Tot mai mulți tineri absolvenți se plâng că piața muncii „s-a închis” pentru juniori.

„Cum îți găsești primul job în inginerie când pare că nimeni nu caută juniori? Am terminat în vară Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Cluj-Napoca, iar acum am început masterul în același domeniu.

În perioada asta încerc să-mi găsesc primul job în zona de inginerie electronică, telecomunicații sau ceva pe partea de inginerie. Am aplicat cam peste tot pe LinkedIn, eJobs etc., dar deocamdată n-am avut noroc și sincer nu mai știu foarte bine cum să abordez situația”, a scris un tânăr absolvent pe o rețea de socializare.

Joburile din România cele mai expuse la automatizare

Potrivit unor studii recente și analize de la Microsoft și alte surse, cele mai expuse joburi din România la automatizare includ profesii cu sarcini repetitive, standardizate sau bazate pe procesare de informații.

Care sunt cele mai vulnerabile profesii

-Interpreți și traducători (98% automatizabili)

-Istorici (91%)

-Matematicieni (91%)

-Corectori (91%)

-Programatori automați (90%)

-Scriitori și autori (85%)

-Asistenți statistici (85%)

-Reprezentanți de vânzări (84%)

-Redactori tehnici (83%)

-Jurnaliști (81%)

-Operator telefonic (80%)

-Editor (78%)

-Analiști politici și marketing (71%-77%)

-DJ și prezentatori radio (74%-77%)

-Oameni de știință în date (77%)

-Dezvoltatori web (73%)

-Reprezentanți servicii clienți (72%)

-Agenți de turism și bilete (71%)

-Telemarketeri (66%)

-Specialiști PR, arhiviști, promoteri de produse (peste 60%)

-Angajați la ghișee și funcții administrative de birou (62%).

Joburile care implică prelucrarea de texte, date, comunicare, vânzări și activități administrative ar putea fi automatizate prin AI și roboți software. Totuși, joburile care necesită creativitate, empatie ori prezență fizică directă (cum ar fi medici și muncitori în construcții) sunt mai puțin predispuse automatizării.

