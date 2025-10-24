Ce a stabilit necropsia în cazul tinerilor găsiți morţi într-o maşină în Harghita. Suspiciunile anchetatorilor

Autor: Adrian Zia
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 16:39
342 citiri
Ce a stabilit necropsia în cazul tinerilor găsiți morţi într-o maşină în Harghita. Suspiciunile anchetatorilor
Imagine ilustrativă mașină FOTO Pexels

Necropsia în cazul celor doi tineri morţi într-o maşină ce a fost văzută într-o zonă împădurită din judeţul Harghita a stabilit că decesul a survenit cu două zile înainte de a fi găsiţi. Legiştii cred că leziunile de pe corpul fete şi al băiatului ar fi fost autoprovocate.

”În urma concluziilor preliminare rezultate în urma efectuării necropsiei celor două persoane găsite decedate într-un autovehicul, pe raza comunei Frumoasa, s-a stabilit că decesul acestora ar fi putut surveni la data de 20 octombrie 2025”, anunţă, vineri, Poliţia judeţeană Harghita.

Potrivit constatărilor medico-legale, tânărul prezenta o plagă la nivelul capului, cel mai probabil produsă prin împuşcare cu un dispozitiv de asomare, iar tânăra prezenta o plagă ce ar fi putut fi cauzată printr-un mecanism similar.

Anchetatorii au suspiciunea că rănile au fost autoprovocate.

”Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, raportat la infracţiunea de omor”, a mai transmis sursa citată.

O fată de 19 ani şi un băiat de 20, din judeţul Bacău, au fost găsiţi morţi într-o maşină, în judeţul Harghita, în zona Lacului Frumoasa, iar lângă ei anchetatorii au găsit un pistol de asomare, folosit la sacrificarea animalelor.

”În data de 22.10.2025, în jurul orei 17.36, ofiţerul de serviciu din cadrul Poliţiei Miercurea Ciuc a fost sesizat de către numita B.E. cu privire la faptul că a găsit două persoane decedate în zona împădurită din apropierea barajului Frumoasa. Patrula din cadrul Secţiei 1 de Poliţie Miercurea Ciuc, deplasată la faţa locului a constatat faptul că în data de 22.10.2025 în jurul orei 17.35, numiţii B.E., S.A, K.I. şi S.N. au identificat la liziera pădurii din extravilanul localităţii Frumoasa, un autoturism cu număr de înmatriculare din Bacău în habitaclul căreia se aflau două persoane decedate”, au anunţat, joi, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, într-un comunicat de presă

Procurorii au precizat că că cele două persoane decedate se aflau într-o relaţie de concubinaj de aproximativ un an, aceştia locuind împreună la domiciliul fetei.

”Din declaraţiile verbale ale membrilor de familie reiese că cele două persoane decedate, în data de 19.10.2025 în jurul orei 23.30 au plecat cu autoturismul mai sus menţionat de la domiciliul fetei, într-o direcţie necunoscută, fără a-şi anunţa părinţii, rudele sau prietenii. (...) La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita în colaborare cu organele de cercetare penală din cadrul IPJ Harghita – SIC se desfăşoară urmărirea penală, în vederea elucidării circumstanţelor în care s-a produs decesul celor două persoane”, mai arată procurorii.

Cei doi fuseseră daţi dispăruţi de familii la data de 22 octombrie.

#tineri morti masina, #Harghita, #necropsie, #sinucidere , #sinucideri
