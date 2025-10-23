Doi tineri, găsiți morți într-o mașină. Lângă ei era un pistol de asomare. Primele informații din anchetă

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 11:41
2059 citiri
Doi tineri, găsiți morți într-o mașină. Lângă ei era un pistol de asomare. Primele informații din anchetă
Imagine ilustrativă mașină FOTO Pexels

Un tânăr și o tânără de aproximativ 20 de ani, din județul Bacău, au fost găsiți decedați într-un autoturism aflat într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat joi, 23 octombrie, că în interiorul mașinii a mai fost descoperit un pistol de asomare, utilizat de obicei pentru animale.

Trupurile celor doi prezentau urme de împușcare.

Potrivit procurorului, tinerii sunt din județul Bacău, erau împreună de aproximativ un an și plecaseră de acasă cu o zi înainte să fie găsiți morți.

Cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru omor, însă anchetatorii nu exclud nicio variantă, inclusiv crimă urmată de sinucidere.

"S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs", a precizat Dan Gîlcescu.

În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile, pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor.

Anchetatorii au fost alertați de un cetățean care trecea prin zonă și a observat mașina parcată în zona împădurită, a mai arătat reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

