Noi informații cutremurătoare despre tragedia din Munții Iezer în care au murit patru tineri. Rezultatele preliminare ale necropsiilor

Cei patru tineri care au murit, în weekend, după ce maşina în care se aflau a căzut într-o râpă nu au avut nicio şansă de supravieţuire, leziunile suferite fiind extrem de grave, în condiţiile în care maşina s-a răsturnat 300 de metri în prăpastie. „A fost cea mai dificilă acţiune a Salvamont Argeş, poate din toate timpurile”, a declarat şeful Salvamont Argeş, Ion Sănduloiu.

Tinerii implicaţi în tragedia petrecută sâmbătă, la Albeştii de Muscel, erau argeşeni, cei trei băieţi şi o fată fiind din comuna Lereşti, iar a doua fată, din Câmpulung.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că primele date din anchetă arată că ei campaseră, cu o seară înainte, în apropierea barajului Râuşor, iar sâmbătă plecaseră dis-de-dimineaţă spre Vârful Iezer. Potrivit surselor citate, ei au pornit la drum undeva în jurul orei 5:00, iar accidentul se estimează că s-a produs la ora 6:00, acesta fiind timpul necesar parcurgerii traseului respectiv.

Maşina căzută aproximativ 300 de metri în râpa de pe marginea drumului a fost văzută de nişte culegători de afine abia în jurul orei 9:00. Aceştia nu au putut suna imediat la 112 pentru că nu aveau telefon la ei, însă nici dacă ar fi avut nu ar fi ajutat, pentru că în zonă nu este semnal, astfel încât a durat alte câteva ore până când autorităţile au fost alertate.

Leziuni multiple și hemoragii interne

Rezultatele preliminare ale necropsiilor făcute pe cele patru cadavre scoase din râpă arată că cei patru tineri nu au avut nicio şansă de supravieţuire, mai ales având în vedere nenumăratele ore care au trecut de la momentul accidentului până când au fost alertate autorităţile.

Legiştii au constatat că toţi cei patru tineri erau policontuzionaţi şi cu multiple fracturi osoase. Unii dintre ei au suferit traumatisme cranio-cerebrale, alţii au traumatisme toraco-abdominale şi hemoragii interne.

Tânărul care a supravieţuit şi care şi-a văzut ore întregi prietenii morţi a fost supus unei intervenţii chirurgicale, fiind internat în spital.

Rezultatele analizelor toxicologice foarte importante în cazul şoferului durează, au adăugat sursele citate.

Lipsa de experiență pare să-și fi spus cuvântul

Luni, 25 august, poliţiştii argeşeni, însoţiţi de doi salvamontişti, s-au întors în râpa unde se află epava, pentru a face cercetarea la locul accidentului.

Cauzele tragediei pot fi multiple şi niciuna dintre ele nu este exclusă. Una dintre ipoteze o constituie viteza excesivă, altă cauză poate fi faptul că maşina a derapat pe pietrele de pe drum, pe o porţiune de şosea în rampă. Lipsa de experienţă a şoferului este, de asemenea, o ipoteză luată în calcul.

„Clar că au derapat undeva. După părerea mea, a fost lipsa de experienţă a şoferului. În mod normal, acolo nu cred că era un loc de unde o maşină să cadă”, a declarat pentru News.ro şeful Salvamont Argeş, Ion Sănduloiu.

”Cea mai cumplită acțiune”

Şaisprezece salvamontişti, chemaţi din tot judeţul Argeş, unii din timpul lor liber, au participat la acţiunea de scoatere a celor patru trupuri neînsufleţite din epava aflată la peste 300 de metri diferenţă de nivel. Pe teren, acţiunea de extragere a supravieţuitorului şi a celor patru cadavre a fost una extenuantă.

„Fiecare cadavru a fost extras cu corzi, unu câte unu. Vă spun sincer că a fost cea mai cumplită acţiune a noastră, poate din istorie. Am mai avut patru morţi în avalanşă, în Fundu Caprei, în 2003, dar i-am găsit pe parcursul a şase luni. E solicitant”, a declarat directorul Salvamont Argeş.

Ion Sănduloiu subliniază că tocmai în astfel de situaţii se vede cât de importante sunt structurile specializate din medii ostile sau dificile.

„Acesta este una dintre acţiunile în care se vede cât de important este Salvamontul. Fără noi, niciuna dintre celelalte agenţii nu ar fi putut extrage nici supravieţuitorul, nici cadavrele, decât în câteva zile, poate. Că mai sunt şi alţii care cred că ar putea, asta e altă discuţie”, a adăugat Ion Sănduloiu.

