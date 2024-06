Autoritățile italiene continuă căutările neîncetate ale lui Cristian Molnar, tânărul de 25 de ani a cărui dispariţie în râul Natisone continuă să neliniştească o întreagă comunitate, relatează presa italiană.

În ciuda curentului foarte rapid, după cum a subliniat primarul din Premariacco, Michele De Sabata, operaţiunile de salvare nu s-au oprit, încercând să aducă o urmă de speranţă familiei Molnar.

Căutările în Natisone s-au desfăşurat fără oprire timp de mai bine de două săptămâni. Scafandrii au continuat să intre în albia râului, deşi sunt conştienţi de riscurile asociate cu curentul puternic.

De când Cristian a fost văzut ultima dată, luat de viitură, comunitatea din Premariacco nu a încetat să îl caute. Duminica trecută, căutările s-au extins până la Manzano, deşi această zonă fusese deja verificată anterior. Echipele de salvare, formate din pompieri şi personal al Protecţiei Civile, rămân mobilizate în masă.

În acelaşi timp, ancheta judiciară condusă de procurorul şef din Udine, Massimo Lia, continuă să avanseze. Scopul este de a clarifica fiecare aspect al gestionării situaţiei de urgenţă şi de a evalua eventualele responsabilităţi. Petru Radu, fratele lui Cristian, prin intermediul avocatului său, menţine vie speranţa de a-l găsi pe Cristian încă în viaţă şi insistă asupra unei acţiuni de salvare mai rapide şi mai decisive.

În ciuda condiţiilor nefavorabile şi a dificultăţilor întâmpinate, determinarea celor care îl caută pe Cristian nu dă semne de slăbire. „Tensiunea este mare, frustrarea la fel, dar nu ne vom opri”, a declarat primarul, subliniind angajamentul continuu de a-i ajuta pe salvatori.

Operaţiunile de căutare de la Natisone se anunţă a fi lungi şi complexe, dar obiectivul rămâne clar: să nu se lase nicio piatră neîntoarsă în speranţa de a oferi răspunsuri familiei lui Cristian, scrie presa italiană.

Cristian Molnar, în vârstă de 25 de ani, a dispărut în râul Natisone, în Premariacco, la 31 mai.

🔴 Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen