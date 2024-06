Trei tineri, un băiat şi două fete, de naţionalitate română, sunt daţi dispăruţi în urma ploilor abundente care au lovit regiunea Veneto, scrie La Repubblica. Tinerii au fost luaţi de apele râului Natisone, care a ieşit din matcă. Cu puţin timp înainte, ei au cerut ajutor prin telefon, deoarece se aflau pe o mică insulă şi apa creştea rapid.

Cei trei sunt o fată în vârstă de 20 de ani, rezidentă în Campoformido (Udine), care s-a născut la Colleferro (Roma); cealaltă fată, în vârstă de 23 de ani, a venit din România în urmă cu trei zile pentru a-şi vizita părinţii care locuiesc în Udine. Băiatul în vârstă de 25 de ani, care conducea maşina, locuieşte în Austria, dar are domiciliul în Udine.

Pompierii i-au văzut pe cei trei dispăruţi pe Natisone, dar nu au putut interveni pentru a-i salva. Ei încercau să reziste curentului, ţinându-se strâns în braţe. Salvatorii au încercat să se apropie de ei cu o macara şi să le arunce o frânghie, dar nu au reuşit. Au fost luaţi de curent şi li s-a pierdut urma.

Din cauza vremii, elicopterele angajate în căutări şi-au suspendat activitatea. Aeronava pompierilor s-a întors la Veneţia, în timp ce elicopterul regional a aterizat pe aeroportul Trieste din Ronchi dei Legionari.

”Căutările vor continua atât timp cât va fi necesar în zilele următoare”, a declarat Andrea D'Odorico, care coordonează căutările. ”Situaţia meteo nu joacă în favoarea căutărilor”, a adăugat acesta, condiţii meteo severe sunt aşteptate şi în următoarele ore. Râul Natisone are un curent foarte puternic, este de natură torenţială şi are multe coturi, în care cei dispăruţi ar fi putut rămâne blocaţi”.

Lacurile din Trentino se află sub observaţie specială din cauza vremii nefavorabile. Acest lucru a fost confirmat de Protecţia Civilă, care a emis o alertă pentru posibile situaţii critice legate de alunecările de teren şi inundaţiile provocate de furtunile din ultimele ore.

”Atenţia se concentrează asupra situaţiilor mai delicate care, în unele cazuri, au declanşat intervenţia operatorilor pentru a favoriza, acolo unde este posibil, capacitatea de evacuare a debitelor”, se arată într-o notă.

Imaginile cu tinerii, surprinse de un martor, sunt sfâşietoare. Cei trei au fost filmaţi, îmbrăţişaţi, în mijlocul apelor învolburate, fără scăpare. Maşina lor, cu numere româneşti, a fost găsită în apropiere.

🔴 Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen