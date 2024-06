Anchetă controversată în cazul românilor luați de ape în Italia. Tinerii ar fi putut fi salvați VIDEO

O anchetă a fost deschisă în Italia, în urma morții celor trei tineri înecați în urma inundațiilor.

Autoritățile au ajuns în cea de-a patra zi de căutări pentru a-l găsi pe tânărul de 25 de ani încă dispărut.

Corpurile fetelor au fost descoperite la aproximativ 800 de metri în aval de zona unde au fost luate de apele râului Natison.

Printre timp, au apărut anumite controverse în ceea ce privește operațiunea de salvare, după ce Nello Musumeci, ministrul cu atribuții în domeniul protecției civile a cerut un raport detaliat în acest caz, potrivit agenției ANSA.

De asemenea, se dezbate oportunitatea de a fi intervenit cu elicopterul ce a decolat de pe aeroportul Marco Polo din Veneția, în contextul în care cel de-al doilea elicopter a decolat de la o distanță mai mică de locul în care se aflau tinerii.

Potrivit sursei citate, apelul de urgență a fost direcționat inițial către elicopterul ce se afla la sute de kilometri de locul incidentului.

Conform unei reconstituiri realizată de ANSA, primul apel de urgență a fost făcut vineri, 31 mai, pe la 13:25, de una dintre victime, care a spus că a rămas „prizonieră” cu doi prieteni în albia râului din cauza creșterii nivelului apei.

Responsabilul central a trimis apelul către Comandamentul Provincial al Pompierilor din Udine care a trimis în regim de maximă urgență cel mai apropiat echipaj de locul solicitării.

Pentru că apa creștere, după câteva minute, fata a sunat panicată din nou și a solicitat ajutor, asta au făcut chiar și persoanele aflate pe margine.

După creșterea nivelului râului, câteva minute mai târziu, fata care a apelat prima dată la 112 a cerut din nou, panicată, sosirea ajutoarelor, iar apoi au sunat și alte persoane de pe margine.

🔴 Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen