La 20 de ani, mulți dintre noi visăm la o viață bine conturată până la 30: o carieră stabilă, o locuință proprie, poate chiar o familie. Totuși, pentru o generație care jonglează între costurile ridicate ale traiului și salarii care rareori țin pasul cu inflația, realitatea arată diferit.

La 30 de ani, bilanțul vieții poate părea dezamăgitor: bani puși deoparte insuficienți pentru avansul unei locuințe și multe vise amânate.

Este cazul relatat de o tânără într-o postare pe Reddit. Aceasta a descris ce înseamnă să fii adult într-o societate care uneori pare să-ți saboteze planurile.

"N-am nimic pe numele meu"

"Vorbeam zilele trecute cu niște prieteni care au casă din 2019 (da, genul ăla de oameni care au făcut alegerile corecte în viață), și brusc m-a lovit o revelație: fac 29 de ani anul ăsta, și în afară de un credit la telefon și un contract de chirie n-am nimic pe numele meu.

Eu și prietenul meu avem ceva bani strânși, dar nu cât să ne permitem un avans la un apartament în București, că, na, viața e scumpă și dai 100 de lei la supermarket pe 3 chestii. Simt că, pentru câțiva ani buni, ar trebui să ne închidem puțin orizonturile ca să strângem suficienți bani pentru avans."

"Eram convinsă că la 30 o să am casă, copil și poate un câine"

Aceasta s-a referit și la planurile pe care le avea pentru vârsta de 30 de ani.

"Dacă mă întrebai acum câțiva ani, eram convinsă că la 30 o să am casă, copil și poate un câine care nu roade mobila. Acum îmi dau seama că visul meu de adult responsabil a fost complet sabotat de realitatea din România.

Problema e că nu am nici părinți care să mă „sponsorizeze”, cum văd că au făcut mulți dintre prietenii noștri.

Așa că, întrebarea mea pentru voi este: e doar în capul meu? Ar trebui să accept realitatea și să îmbrățișez ideea că voi mai sta în chirie ceva ani buni, chiar dacă îmi rupe toate planurile de viață? Voi cum faceți față acestei realități, în care versiunea de 10 ani a voastră v-ar întreba „Ce-ai făcut cu viața ta?!” și voi i-ați răspunde „Am plătit chirie și am mâncat sushi comandat”?

Hai, spuneți-mi că nu-s singura care simte că adulting-ul ăsta e un scam", a scris aceasta pe Reddit.

"Nu știu pe nimeni care să-și fi luat și amenajat locuința 100 % prin efort propriu"

Mulți dintre cei care au comentat i-au împărtășit sentimentul.

"Și pe mine m-a lovit chestia asta când am împlinit 29 și mă rodea foarte tare, așa că m-am pus să întreb în stânga și în dreapta cum au reușit prietenii / colegii de vârstă apropiată să își ia un apartament sau chiar casă, unii și cu banii jos.

Răspunsul: ajutați masiv de părinți / moșteniri / au lucrat în străinătate / au făcut nuntă mare / pile sau afaceri de-ale părinților etc. Efectiv am făcut o lista în telefon cu toți pe care i-am întrebat.

De atunci m-am mai liniștit, concluzia e că de fapt nu știu pe nimeni care să-și fi luat și amenajat locuința 100% prin efort propriu, iar prin asta nu mă refer că n-au apelat la banca. Nu spun că nu există deloc, dar nu sunt în jurul meu.

În același timp m-am pus mai serios pe strâns de bani și cred că până la 31 de ani voi avea și eu apartamentul meu. Mai mult că sigur la periferia orașului, but hey. A win is a win."

"Am reușit să cumpăr și să plătesc în full 2 apartamente"

Totuși, un tânăr se laudă cu realizări impresionante.

"100% prin efortul propriu am reușit să cumpăr și să plătesc în full 2 apartamente, în timp ce am călătorit și văzut aproape toată lumea (120 de țări), și îmi susțin părinții financiar de la 22 de ani. Doar prin muncă proprie, nu am cheltuit bani pe haine, trenduri, mâncare in oraș etc. da, se poate, dar trebuie să fii îndeajuns de “înfometat” să îți dorești."

"Acum 10 ani mă aflăm exact în situația ta. Am luat niște hotărâri împreună cu prietena (actuală soție): ea a plecat în UK, iar eu am rămas acasă pentru că aveam un job mai stabil și de perspectivă. În 5 ani am tras amândoi, am făcut nuntă și ne-am luat apartament. În 2021 s-a întors acasă, avem acum 2 copii și suntem cum nu se poate mai fericiți și fără datorii. Nu suntem nici pe departe bogați, dar pentru niște oameni cărora nu li s-a oferit nici un ajutor ne simțim pretty good."

"Fiecare are parcursul lui"

"Viața nu e un concurs pentru cine își ia casă primul, cine face un copil primul și cine își ia credit primul. Fiecare are parcursul lui, iar dacă nu ești mulțumită de punctul în care te afli, faci schimbări pentru tine”.

