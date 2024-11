Boala care ucide pe capete din ce în ce mai mulți tineri din cauza stilului de viață contemporan

Experții în sănătate avertizează că tot mai mulți tineri ajung la spital cu infarct. Cei mai mulți sunt tineri sub 45 de ani, care nu sunt luați în evidențe ca pacienți cu boli cardiovasculare. Medicii vorbesc despre stilul de viață drept cauza principală.

Infarctul miocardic se produce după ce una dintre arterele coronare este înfundată de un cheag de sânge. Dacă nu se intervine eficient la timp, persoana afectată moare.

Această afecțiune apărea, de regulă, la bărbații cu vârsta mai mare de 50 de ani, iar la femei peste 55 de ani. Însă, medicii au observat că tot mai mulți bărbați tineri ajung să facă infarct, unii chiar la 24 de ani.

”Avem o incidență crescută pentru vârstele mai fragede chiar de 25-30 de ani, am avut și situații de acest fel. Evident că sunt și foarte mulți tineri care au patologii cardio-vasculare, și aici putem începe cu hipertensiunea arterială pe care le descoperim fortuit, afirmă Ramona Guraliuc, medic șef de la Urgențele Spitalului Județean ”Mavromati” Botoșani, care activează și pe ambulanțele SMURD și este un cadru sanitar cu mare experiență.

Fenomenul se manifestă la nivel global, susține un studiu intitulat ”Death due to myocardial infraction in young patients: A study of 312 cases of sudden death”, realizat de un grup internațional de cercetători. Ei au descoperit că infarctul este cea de-a doua cauză a morților subite în rândul tinerilor. Cei mai afectați sunt bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani.

Ads

Medicii și cercetătorii consideră că infarctul este o consecință a stilului de viață din lumea contemporană: mule alimente procesate, grăsimi nesănătoase, nutrienți de proastă calitate, plus o doză uriaș de mare de stres cauzat de două sau cele trei joburi pe care le are un tânăr. Iar stresul merge mână în mână cu fumatul și alcoolul - o combinație mortală.

Ads