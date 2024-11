Cum explică un cuplu de tineri decizia de a nu avea copii: "Am crezut că vrem, până când prietenii noștri au început să aibă"

În ultimii ani, tot mai multe tinere familii aleg să nu aibă copii, iar acest trend reflectă schimbări în atitudinile față de viața de familie și carieră. Multe dintre aceste cupluri pun accent pe dezvoltarea profesională, libertatea personală și o viață de cuplu mai flexibilă, fără responsabilitățile legate de creșterea unui copil.

De asemenea, instabilitatea economică sau costurile ridicate de îngrijire a copiilor influențează decizia. Alegerea de a nu avea copii este o opțiune validă pentru mulți tineri care consideră că acest stil de viață le aduce mai multă satisfacție și împlinire.

O tânără din SUA care a decis împreună cu soțul său să nu aibă copii și-a expus argumentele într-un articol publicat de businessinsider.com.

"La prima întâlnire cu soțul meu, Rohan, am discutat dacă ne dorim copii. A fost acum 12 ani, când aveam amândoi 23 de ani. Este un subiect îndrăzneț pentru o primă întâlnire, dar aveam două motive bune pentru asta. În primul rând, am mereu o curiozitate puternică de a pune multe întrebări. În al doilea rând, nu era prima dată când ne vedeam. De fapt, el era crush-ul meu din gimnaziu. Ne-am reîntâlnit la ziua unui prieten comun și ne-am simțit suficient de confortabil să discutăm deschis.

La acea întâlnire, am decis că suntem amândoi 50/50 în privința ideii de a avea copii. De atunci, am ajuns amândoi să fim 100% siguri că vrem să rămânem un cuplu fără copii pentru totdeauna."

"Văzându-i pe prietenii noștri cu copii, ne-am schimbat decizia"

"Înainte de această relație, am fost logodită la 19 ani cu un bărbat despre care știam că își dorește copii. Eu eram OK cu asta, dar nu entuziasmată. Cu șase luni înainte de nuntă, am încheiat relația, realizând că nu era ceea ce-mi doream. Cu actualul meu soț, văzând prietenii noștri având copii și cum arată viața lor, ne-am schimbat complet părerea despre a deveni părinți.

Plecam de la interacțiunile cu ei simțindu-ne epuizați. Dacă copiii erau foarte gălăgioși, dezordonați sau făceau toate lucrurile normale pentru vârsta lor, aveam tendința să ne îndepărtăm.

Mama soțului meu își dorea foarte mult să avem copii — e o persoană intuitivă și spunea că vede gemeni în viața mea. În cele din urmă, a trebuit să-i spun că nu asta îmi doresc."

"Avem frați, așa că nu toată presiunea cade pe noi"

"Ajută faptul că amândoi avem frați — asta mai reduce presiunea de a oferi nepoți. Sora mea mai mică este căsătorită și încearcă să aibă copii. Eu nu simt aceeași motivație și dorință pe care o au oamenii în privința copiilor. Am aceste dorințe și motivații în legătură cu cariera mea, relația mea și viața mea.

Din fericire — și spre surprinderea mea — eu și soțul meu am fost mereu pe aceeași lungime de undă în această privință. Verificăm periodic cum ne simțim legat de subiecte importante, cum ar fi acesta, în fiecare an de aniversare. Poate părea lipsit de romantism, dar suntem foarte practici. Îl întreb: "Ești încă de acord cu ideea de a nu avea copii?" A fost o evoluție naturală pentru noi, pe măsură ce am crescut împreună și ne-am înțeles mai bine pe noi înșine."

"Sunt beneficii în a nu avea copii, dar prieteniile s-au schimbat"

"Simțim deja beneficiile de a nu avea copii. De exemplu, în weekenduri putem dormi până târziu, merge la brunch, putem sta acasă sau ieși în oraș fără să ne facem griji pentru nimeni dimineața următoare.

Suntem căsătoriți de 2 ani și jumătate, iar de atunci am devenit 100% siguri că vrem să rămânem fără copii, pe măsură ce ne concentrăm mai mult asupra viitorului căsniciei noastre și al vieților noastre, acum că avem 35 de ani.

Reacțiile variază. Este comun ca oamenii să spună că „nu ai găsit persoana potrivită” sau că „îți va veni timpul.” Totuși, acest lucru s-a schimbat în ultimii cinci ani, ceea ce arată că oamenii sunt mai toleranți față de decizia noastră. Unele prietenii s-au schimbat din această cauză. Suntem prieteni apropiați cu două cupluri care au avut copii în ultimul an. Le-am spus amândurora cât de îngrijorată sunt că prietenia noastră ar putea fi afectată. Este totuși greu de evitat; versiunea prietenului tău de dinainte nu este garantată după ce devine părinte, și nici nu ar trebui să fie. Este firesc să existe un impact asupra modului în care acea relație evoluează.

Astăzi, glumim uneori că trăim prin intermediul celor care au ales să aibă copii, făcând toate lucrurile pe care poate și-ar dori să le facă. Putem călători, ne putem susține doar pe noi, prioritizăm hobby-urile, cumpărăm o casă și folosim toate camerele pentru pasiunile noastre. Ne bucurăm, de asemenea, de libertatea financiară.

Suntem cu adevărat bucuroși pentru prietenii noștri care au ales să aibă copii. Pur și simplu, nu este pentru noi — ne-am găsit bucuria în alte lucruri".

