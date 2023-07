Una dintre problemele pe care le au tinerii este legată de lipsa socializării după terminarea anilor de școală. Tot mai mulți dintre aceștia se plâng în legătură cu asta, în timp ce unii vorbesc despre o epidemie de singurătate.

Este tema de discuție lansată de o tânără în mediul online. Aceasta a relatat că după terminarea facultății a ajuns să se bucure când iese din casă la cumpărăturile săptămânale.

"Zero viață socială la 20-25 de ani"

"După ce am terminat facultatea și masterul care au fost aproape integral online, nu am niciun fel de activitate socială după muncă. Prietenii mei (ăia câțiva) s-au mutat sau muncesc în străinătate, deci în Ro nu mai am pe nimeni. La vârsta mea am ajuns să fiu bucuroasă când merg la Lidl sau Carrefour ca să mai ies din casă, uneori vine și mama cu mine.

La muncă majoritatea oamenilor sunt de peste 40 de ani, destul de diferiți față de mine și nu manifestă nimeni interes pentru o ieșire afară (nici că aș vrea în mod special cu ei să ies).

Ideea e, eu nu sunt flower power extrovertă care se bagă în seamă cu lumea random. Deci dacă activitatea nu presupune lucru în echipă sau conexiune socială, nu am curajul să mă bag în seamă. Sfaturi de genul 'mergi la sala bro' nu mă ajută.

Ce am încercat până acum: kickboxing - nu mi-a plăcut deloc mediul, board games - nu îmi plac boardgames și se vedea clar că majoritatea veniseră ca să agațe.

Ads

Voluntariat, încă nu am găsit ceva pentru mine, majoritatea au așteptarea ca eu să aloc 20 de ore de voluntariat săptămânal sau să pot veni la ședințe/ activități ad-hoc. Nu mă pot apropia de voluntariat pentru oameni din medii defavorizate fiindcă deja am un job solicitant emoțional și mai am nevoie să mă și descarc uneori.

Vă rog, chiar aș vrea sfaturi despre cum poți să îți mai faci prieteni după ce ai terminat facultatea sau ce activități în afară muncii aveți și vă aduc bucurie. Am dezvoltat adicție pentru device-uri pentru că nu am ce să fac după muncă în afară de 1-2 ore de sală, cumpărături sau o plimbare prin parc vara", a scris aceasta pe Reddit.

"E o epidemie de singurătate"

În comentarii, mulți mărturisesc că au aceeași problemă.

"Welcome to the club. La fel ca tine mă confrunt cu problema asta de când am terminat facultatea online și lucrez remote. Ce fac în ultimul timp să schimb asta e să spun "DA" la lucruri la care înainte spuneam "nu" din oficiu, și niciodată nu ajung să regret, chiar dacă nu e mereu o experiență wow. Sau, să mai chem și eu lumea în oraș, nu doar să aștept să fiu chemat."

Ads

"E o epidemie de singurătate în toată lumea, cauzele sunt multiple, de la social media, aplicațiile de dating, consumerism bolnav, capitalism sălbatic, cultură total bolnavă și bomboană de pe colivă a fost pandemia cu școală online și muncă remote, asta a pus CAPAC."

"De acord cu tine în toate cele menționate.

Eu am găsit ca refugiu, prieteni online pe discord unde mai jucăm câte ceva online. E singura modalitate pe care am găsit-o pentru socializare, fiecare când poate și are timpul necesar având în vedere că fiecare dintre noi avem orare diferite de muncă, responsabilități diferite, etc. Nu se compară cu face-to-face dar pentru mine e suficient."

"În afară de tot ce s-a zis, eu am mai călătorit singur prin Europa și am stat la "party hostels". Majoritatea oamenilor de acolo sunt fie solo travelers fie cupluri sau grupuri mici. De obicei ne strângeam la hostel la început beam o bere mai mulți ne cunoșteam și după ieșeam seară prin cluburi. Am avut experiențe chiar memorabile pot să zic și am rămas cu prieteni buni pe care ulterior i-am și vizitat în țara lor și ei pe mine în București. Nu e pt oricine treaba asta dar nu am mai văzut pe nimeni să vorbească de așa ceva, mie cel puțin mi-a plăcut mult."

Ads

"Nu ești singura"

"Chiar citeam un articol pe undeva cât de singuratici au devenit oamenii de când am fost ținuți în plăpumioară cu covidu' vieții. Au fost oameni care nu au respectat măsurile și au călătorit, etc, dar mai este și extrema cealaltă care au numărat zile și stele pe tavan, fie că au lucrat sau nu de acasă, și mă enumăr printre ei."

"Poate eu sunt cauza, dar înainte mă bucurăm la o experiență nouă, un concert, ceva trăznit de făcut și parcă îmi asumăm niște riscuri, drumeții, eram mult mai outgoing. Acum în schimb parcă nu simt nimic, și nu doar eu, ci și partenera mea, prieteni. Mergem la o drumeție, un concert, orice festival și ne uităm în jos la telefoane pe niște inflatables și aia a fost ziua, conversații basic despre muncă, ce faci, ce ai mai făcut - dracu' să le ia."

"Nu ești singura. Nu știu ce sfat să-ți dau sincer.

Uneori stau și mă gândesc poate ar trebui să mă mut undeva în munți, la casă, să cresc mâncarea mea în grădină, doar ca să am activitate și acel sense of accomplishment. Momentan la birou deși aduc fonduri în compania asta și totul bine, parcă nu mă bucură deloc. E doar basic shit."

Ads

"Sunt exact în situația ta"

"Și eu sunt exact în situația ta. La facultate nu am reușit să-mi fac prieteni din cauza pandemiei. Cu toate persoanele cu care cât de cât m-am înțeles am pierdut deja contactul. Nu-s absolut deloc genul să se ducă prin locuri așa la întâmplare (nici nu prea am unde trăiesc). La toamnă întru la master și îmi caut un job, sper că așa să găsesc pe cineva. Că dacă nu e bai."

"Cea mai mare parte a populației și-a pierdut și pierde în continuare din skill-urile de socializare din cauza tehnologiei din ce în ce mai accesibile vis-a-vis de ușurință de utilizare dar și costuri."

"Am tot ce mi-am dorit vreodată, doar prieteni n-am"

"În vremurile în care nu există deloc telefonie mobilă și Internet erai nevoit să faci majoritatea lucrurilor offline indiferent dacă îți plăcea sau nu... începând de la simplele cumpărături unde erai nevoit să schimbi măcar câteva vorbe cu vânzătorii și până și la unele persoane cu care te tot întâlneai pe acolo de zeci de ori și cu care începeai să te știi măcar din vedere."

Ads

"Hai la mine la piscină, n-am prieteni să îi invit, colegele din master nu au venit, mi-am luat casă mișto în Pipera, am tot ce mi-am dorit vreodată, doar prieteni n-am. (Sunt fată, casă nu crezi că mă dau la tine, am și iubit de mai bine de 5 ani).

"Și pentru mine este cam la fel, boala secolului. Am terminat facultatea, acum lucrez, am sa încep și master, iar asta mi-a ocupat și îmi ocupă foarte mult timp. În timpul liber chiar aș vrea să vorbesc cu oameni, să am cel puțin un prieten sau o prietenă cel cu care să vorbesc cu care să ies și să ne plângem uneia alteia. Am ceva amici sau cunoștințe, dar fiecare este cu ale lui. Am observat că în ultima vreme prieteniile nu mai sunt cum au fost, în sensul în care fiecare dintre noi ne-am îndepărtat, unii pleacă în afară sau în alte zone ale țării, își găsesc parteneri sau partenere, se angajează și sunt ocupați cu munca etc. Cred că în momentul de față este mult mai ușor să îți faci un prieten online, decât în realitate. Sunt multe aplicații și poți găsi persoane din zona ta, eu una stau în București și mi-a fost mai ușor să ies."