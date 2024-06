O tânără de 30 de ani dezvăluie o realitate tristă: lupta pentru a-și face prieteni

Generațiile Millennials și Z ar putea fi cele mai conectate generații, dar se luptă să își facă prieteni.

Ei s-au trezit într-o realitate bizară, în care au devenit din ce în ce mai singuri, în ciuda conexiunii lor constante prin în medul online.

Cercetările efectuate de aplicația de întâlniri Bumble în 2023 au arătat că 37% dintre femeile din Generația Z din Australia se simt singure în fiecare săptămână, iar 25% dintre Millennials au împărtășit că se simt și ele singure în fiecare săptămână.

Grace, în vârstă de 30 de ani, este singură și încă încearcă să își facă prieteni, scrie nypost.com.

Paramedicul locuiește în Melbourne și întotdeauna s-a "luptat" să își facă prieteni în afara serviciului.

Pe internet, viața ei pare perfectă, o mare de ocazii sociale, îmbrăcată elegant, seri cu vin, dar ea tânjește după prietenie.

Recent, a început să discute despre încercarea sa de a-și face prieteni și de a se expune online. A ajuns să accepte că prieteniile nu apar pur și simplu organic și că trebuie să fie proactivă în abordarea sa.

Cum se poate face asta în 2024?

Tânăra australiancă a început prin a întreba o vânzătoare de la un butic local pe care îl frecventa dacă ar dori să iasă împreună.

A fost un act de credință, iar Grace a trebuit să o facă față în față, deoarece nu avea numărul ei de telefon sau rețelele de socializare.

"Am rugat-o pe această fată să fie prietena mea. M-am simțit atât de ciudat, m-am simțit ca și cum aș fi invitat pe cineva la o întâlnire și mi-a fost atât de frică să nu fiu respinsă", a spus ea.

"I-am spus că de fapt am nevoie de prieteni și mă întrebam dacă ai vrea să ne întâlnim la o cafea cândva. Iar ea a spus, da, și eu am nevoie de prietene!"

Împărtășindu-și experiența online, ea a descoperit că mulți oameni de vârsta ei sau mai tineri sunt în aceeași situație.

"Să văd numărul copleșitor de persoane care se simt exact ca mine, care nu au prieteni. Mă simt foarte bine să nu mă simt singură", a recunoscut ea.

Sub videoclipurile lui Grace, femeile au comentat, spunând că își doresc aceleași lucruri și că tânjesc după ideea de a-și face mai mulți prieteni.

"Sunt atât de dornică să cunosc noi prieteni", a comentat una dintre ele.

"Mi-ar plăcea să vin și să-mi fac niște prieteni", a împărtășit o alta.

"Mi-aș dori să am încrederea ta", a recunoscut una dintre ele.

Grace a spus că, în ciuda faptului că, la suprafață, pare să aibă o viață plină și ocupată, să-și facă prieteni a fost întotdeauna un punct sensibil.

"Nu știam cum să-mi fac prieteni în comunitatea largă", a declarat ea pentru news.com.au.

"Întotdeauna am fost o persoană puțin anxioasă, așa că nu eram încrezătoare să ies și să-mi fac prieteni și nu existau multe resurse pe care le puteam găsi online la momentul respectiv."

Tânăra australiancă a spus că ea crede că este atât de greu pentru persoanele de vârsta ei din cauza impactului de durată al pandemiei.

"Oamenii lucrează din ce în ce mai mult de acasă, nu mai ies atât de mult în oraș pentru a socializa, iar acest lucru face foarte greu să cunoști oameni. Simt că majoritatea interacțiunilor mele cu oamenii se desfășoară prin intermediul unui ecran, ceea ce poate fi izolant", a spus ea.

"Nu prea am timp să socializez"

Știe că nu toți cei din Generația Z sau Millennial sunt singuri, dar simte că face parte dintr-un grup mare de oameni care sunt singuri. Ea nu este căsătorită și nu face parte dintr-un grup mare de prieteni.

"Având în vedere că lucrez în schimburi, că familia mea locuiește la peste trei ore distanță și că am doi câini și locuiesc singură, nu prea am timp să socializez. Și apoi timpul pe care îl am nu se aliniază cu persoanele pe care vreau să le văd, pentru că au copii sau lucrează și ei în schimburi", a spus ea.

"Cred că, în general, suntem mai singuri pentru că atât de mult din viața noastră se desfășoară prin intermediul unui ecran și interacționăm mai puțin unii cu alții."

