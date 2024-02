Cât de greu a devenit să ai un start bun în viață ca tânăr la început de drum. "Nu vi se pare că munciți în gol și trageți la o căruță?"

Mulți români se simt dezarmați de scumpirile care par să nu se mai oprească și de salariile care cu greu ajung de la o lună la alta.

Situația pare și mai dificilă pentru tinerii care au început de puțin timp să lucreze și se gândesc să întemeieze o familie, cu tot ce implică o astfel de decizie.

Un tânăr aflat în acest caz a relatat în mediul online că în lipsa unui ajutor consistent din partea familiei nu vede vreo soluție în viitorul apropiat.

"Devine din ce în ce mai greu să ai un start bun în viață"

"Parcă devine din ce în ce mai greu să ai un start bun în viață ca tânăr la început de drum, din cauza inflației acumulate în ultimii ani

Chiar și cu un salariu bun, cu răbdare, chibzuință și cu făcut economii, ajungi greu la ceea ce este considerat "minimul" în societatea noastră, nu mai zic de ceea ce se consideră "a fi realizat".

O locuința de ~50 m2, o mașină SH și creșterea unui copil te aruncă în rate pe 20 de ani sau te forțează să amâni până pe la vreo 40 de ani asemenea "extravaganțe", dacă încerci să acumulezi banii necesari.

Pe de altă parte există în continuare aceeași presiune din partea societății/familiei "de a te realiza", iar din partea oficialităților "de a crește natalitatea", de a plăti datoriile țării și pensiile etc. Ba chiar se atribuie și câte un "red flag" mai nou, că nu ai suficiente "perspective de viitor", deși fără ajutor consistent din partea părinților bogați sau al vreunui câștig ipotetic la loto, nu prea ai cum să ai asemenea "realizări" doar din muncă proprie.

Nu vi se pare că munciți în gol și "trageți la o căruță", dar fără vreo perspectiva de îmbunătățire în următorii 10-15 ani, după ce deja vi s-a tot spus în primii 20 de ani de viață: "muncește, învață, sacrifică-te acum, ca să îți fie bine mâine"?

P.S. Știu că au fost perioade economice mult mai crâncene și nu "s-a scufundat planeta", dar asta nu invalidează experiența fiecăruia", a scris acesta pe Reddit.

"Câștig bine si se duc cam toți banii trăind fără extravaganțe"

Postarea a strâns sute de comentarii, iar mulți îi împărtășesc impresia.

"Când de la familie n-ai de moștenit nimic în afară poate de datorii, nici cu 2K euro net nu te pui pe picioare înainte de 35 de ani (dacă nu vrei să-ți vinzi sufletul băncilor desigur)."

"Da frate, daca voiai o confirmare, da! Câștig bine si se duc cam toți banii trăind fără extravaganțe."

"Da, eu sincer m-am săturat. Și partea foarte proastă e că acum 10 ani plecai din țară și aveai salariu de minim 5 ori mai mare, acum nu mai sunt nici măcar duble, nu mai ai nicio șansă să te ridici financiar cum se făcea până acum…"

"Ai dreptate. Dacă nu îmi cumpărau ai mei un apartament, probabil mă mutam din chirie în chirie ca țiganul cu cortul. M-a salvat de la multe cheltuieli."

"Mereu am considerat că singura soluție de a ieși din sărăcie e să nu faci copii. De asemenea nu m-aș îndatora pentru a lua o casă într-o țară cu potențial de creștere economic modest că România."

"Inflația asta toacă foarte mult câștigurile oamenilor, salariile clar nu au ținut pasul. Încetul cu încetul românia părăsește zona țărilor ieftine și se îndreaptă către zona prețurilor de europa centrală, inclusiv la imobiliare."

"La 13.000 lei/2 persoane nu simți că ești bogat"

"Eu am 28 de ani și mă simt blocat. Mă uit în jur și văd colegi de vârsta mea cu case, mașini, copii iar eu simt că nu reușesc să țin pasul cu ei. Sigur, cei 6 ani de facultate au decalat puțin ritmul. Colegii mei la 25 de ani lucrau de ani buni, aveau experiență, și le creștea salariul. Eu am lucrat în facultate ca să o pot plăti, dar nu mă angaja nimeni cu carte de muncă, deci experiența de atunci nu a fost luată în considerare de nimeni. La 25 de ani mă angajam în altă parte pe salariul minim. Am avut noroc că de atunci, mi s-a dublat salariul.

Bineînțeles, mărirea a venit în urma implicării mele în job, lucrat overtime, mai multe responsabilități etc, nicidecum în raport cu inflația. Astfel am ajuns la vârstă asta în care tot ce am făcut a fost să fiu prins în cărți, studii, muncă și job, pe principiul prezentat de părinți "învață că o să ajungi bine". Pot spune că la 13.000 lei/2 persoane, nu simți că ești bogat.

Nu o duci rău, îți mai permiți să ieși o seară în oraș, un weekend la munte, dar nimic extravagant, dar e un trai decent. Dacă vrei să pui deoparte niște bani (așa cum încerc eu-40%) simți că nu ai bani nici să mănânci. Îți iei blugi doar când ți se rup. Abia acum, după câțiva ani de muncă în care simt că mi-am stabilizat o poziție decentă, pot spune că am început să ma gândesc la ce pot face mai departe. Simt că este un T0, în care pot face orice, dar nu pe toate simultan...și atunci ce faci? Te apuci și faci copii? Începi și călătorești? Îți deschizi propriul business? Îți iei o casă?.

Și din păcate orice răspuns ai lua, vei regreta mai târziu. Dacă "îți faci viața" te vei trezi la 35 de ani că nu mai poți să faci copii, dacă faci copii vei regreta la bătrânețe că nu ai profitat de tinerețe, îți vei spune de ce nu mi-am deschis afacerea pe care o plănuiam in loc să îl îmbogățesc pe șeful meu... Și cel mai trist e că te vei trezi la bătrânețe că nu ai fost in stare să iei niciuna dintre aceste decizii și nu te-ai ales cu nimic. Fun..."