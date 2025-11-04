Doi tineri care circulau pe o trotinetă electrică au fost loviți de un buldoexcavator. În ce stare se află

Doi tineri care circulau, marţi, 4 noiembrie, cu o trotinetă electrică au fost loviţi de un buldoexcavator care efectua lucrări la drum.

Accidentul s-a produs în judeţul Sibiu.

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Sibiu a trimis, marţi, 4 noiembrie, două echipaje în municipiul Mediaş, pe str. Gheorghe Lazăr, unde doi tineri, aflându-se pe o trotinetă electrică, au fost acroşaţi de către un buldoexcavator care efectua lucrări la drum.

”Echipajele SAJ au acordat asistenţă medicală la doi tineri de 16 ani care au suferit politraumatisme şi posibile fracturi la membrele inferioare”, au precizat oficialii Ambulanţei Sibiu.

Ambii au fost transportaţi la CPU Mediaș în stare stabilă.

Alt caz recent

Un alt accident cu o trotinetă a avut loc în Constanța pe 15 octombrie. Atunci un copil de 6 ani a fost rănit în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Minorul a fost accidentat de un bărbat care circula cu o trotinetă electrică.

