Un ținut spectaculos din România, revalidat în patrimoniul UNESCO ca geoparc internațional. ”O încoronare a muncii susținute din ultimii 4 ani”

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 11:49
555 citiri
Un ținut spectaculos din România, revalidat în patrimoniul UNESCO ca geoparc internațional. ”O încoronare a muncii susținute din ultimii 4 ani”
Ținutul Buzăului rămâne cu statutul de geoparc internațional FOTO tinutulbuzaului.org

Ţinutul Buzăului rămâne în reţeaua exclusivistă a geoparcurilor UNESCO, validarea internaţională evidenţiind dezvoltarea durabilă, implicarea comunităţilor şi managementul eficient al resurselor naturale.

Ţinutul Buzăului rămâne pe harta mondială a geoparcurilor UNESCO, după ce a primit ”cartonaşul verde” în urma procesului de revalidare desfăşurat în cadrul celei de-a 11-a sesiuni a Consiliului UNESCO Global Geoparks, organizată în Geoparcul Kutralkura din Chile.

Evaluatorii UNESCO au apreciat rezultatele obţinute în dezvoltarea şi managementul geoparcului, implicarea comunităţilor locale şi modul eficient de utilizare a resurselor.

”Cartonaşul verde vine să confirme că direcţia de dezvoltare a Ţinutului Buzăului este cea bună”, a declarat Adrian Robert Petre, preşedinte interimar al Consiliului Judeţean Buzău.

La rândul său, managerul Geoparcului, Răzvan Gabriel Popa, a subliniat că această revalidare reprezintă ”o încoronare a muncii susţinute din ultimii 4 ani” şi o validare internaţională a abordării orientate spre dezvoltare durabilă.

Scrisoarea oficială va fi emisă în noiembrie, la Conferinţa Generală UNESCO din Uzbekistan, iar următoarea vizită de revalidare este programată pentru anul 2029.

Ce înseamnă Ținutul Buzăului

Ținutul Buzăului este un teritoriu de dezvoltare sustenabilă care se găsește în zona de curbură a Carpaților, la tranziția dintre dealuri şi munți. Este un teritoriu complet rural care se întinde pe o suprafață de aproape 1036 km² și care coincide cu limitele administrative ale 18 comune. Ținutul este locuit de circa 43.000 de munteni, cu o tradiție a locuirii care se întinde cel puțin până în epoca bronzului.

"Ne străduim ca acest turism să fie sustenabil şi echitabil, aducând beneficii vizitatorilor, locuitorilor, dar şi cadrului natural şi cultural. Alternanţa şi armonia dintre peisajul rural şi peisajul sălbatic sunt una dintre principalele resurse ale zonei şi încercăm să dezvoltăm infrastructura de vizitare, dar şi să administrăm fluxul de călători astfel încât toate acestea să aibă un impact minim asupra mediului şi asupra valorilor care fac ca acest loc să fie atractiv: natura, cultura, liniştea, sălbăticia", arată administratorii geoparcului.

Ţinutul Buzăului a obţinut pentru prima dată statutul de Geoparc Internaţional UNESCO în 2022, alăturându-se unei reţele exclusiviste de aproximativ 230 de teritorii din întreaga lume, care promovează educaţia, cercetarea, turismul şi dezvoltarea economică în armonie cu natura.

Îmbrânceli la susținerea pentru Călin Georgescu: două persoane amendate după ce au forțat cordonul jandarmilor
Îmbrânceli la susținerea pentru Călin Georgescu: două persoane amendate după ce au forțat cordonul jandarmilor
Au fost tensiuni la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, acolo unde Călin Georgescu s-a prezentat astăzi pentru a semna controlul judiciar. Ca de fiecare dată, simpatizanții AUR și...
Anamaria Gavrilă a lansat un apel către președintele Nicușor Dan, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată: ”Desecretizați ședința CSAT!”
Anamaria Gavrilă a lansat un apel către președintele Nicușor Dan, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată: ”Desecretizați ședința CSAT!”
Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a lansat miercuri, 17 septembrie, un apel către președintele României Nicușor Dan. Gavrilă îi cere șefului statului să...
#Tinutul Buzaului, #unesco, #geoparc international , #turism
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: si-au demis antrenorul la miezul noptii si au batut palma cu Jose Mourinho
a1.ro
Iti mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care facea furori cu piesa "Ca o apa cristalina"? Cat de schimbat e in prezent
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ștefan Floroaica, concurentul de la Asia Express, a izbucnit în lacrimi în timpul competiției: „Mi-e dor de ea”
  2. Anda Adam și soțul ei, în centrul unei controverse la Asia Express. Irina Fodor le-a atras atenția: „După ce voi vă găsiți cazare și se filmează…”
  3. Un ținut spectaculos din România, revalidat în patrimoniul UNESCO ca geoparc internațional. ”O încoronare a muncii susținute din ultimii 4 ani”
  4. Emma, fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase, se mută într-o nouă locuință. Tânăra studiază la Universitatea Saint Andrews din Scoția
  5. Contul de Instagram al lui Robert Redford va fi închis „pentru a onora moștenirea sa”
  6. Alex Velea și Vincenzo Castellano, față în față la un eveniment. Cum a reacționat actualul partener al Antoniei la vederea fostului soț
  7. Horoscop zilnic. Miercuri, 17 septembrie. Zodia care ar trebui să evite jocurile de noroc
  8. Bancul zilei: Ce a desenat Ionel la școală
  9. Unde s-a ascuns Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului. În acel timp, femeia grav rănită era pe patul de spital
  10. Un mecanic a spart parbrizul mașinii unui client în timpul unei reparații de rutină. Cine trebuie să plătească? Dezbaterea lansată de proprietarul unui service auto VIDEO