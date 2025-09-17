Un ținut spectaculos din România, revalidat în patrimoniul UNESCO ca geoparc internațional. ”O încoronare a muncii susținute din ultimii 4 ani”

Ţinutul Buzăului rămâne în reţeaua exclusivistă a geoparcurilor UNESCO, validarea internaţională evidenţiind dezvoltarea durabilă, implicarea comunităţilor şi managementul eficient al resurselor naturale.

Ţinutul Buzăului rămâne pe harta mondială a geoparcurilor UNESCO, după ce a primit ”cartonaşul verde” în urma procesului de revalidare desfăşurat în cadrul celei de-a 11-a sesiuni a Consiliului UNESCO Global Geoparks, organizată în Geoparcul Kutralkura din Chile.

Evaluatorii UNESCO au apreciat rezultatele obţinute în dezvoltarea şi managementul geoparcului, implicarea comunităţilor locale şi modul eficient de utilizare a resurselor.

”Cartonaşul verde vine să confirme că direcţia de dezvoltare a Ţinutului Buzăului este cea bună”, a declarat Adrian Robert Petre, preşedinte interimar al Consiliului Judeţean Buzău.

La rândul său, managerul Geoparcului, Răzvan Gabriel Popa, a subliniat că această revalidare reprezintă ”o încoronare a muncii susţinute din ultimii 4 ani” şi o validare internaţională a abordării orientate spre dezvoltare durabilă.

Scrisoarea oficială va fi emisă în noiembrie, la Conferinţa Generală UNESCO din Uzbekistan, iar următoarea vizită de revalidare este programată pentru anul 2029.

Ce înseamnă Ținutul Buzăului

Ținutul Buzăului este un teritoriu de dezvoltare sustenabilă care se găsește în zona de curbură a Carpaților, la tranziția dintre dealuri şi munți. Este un teritoriu complet rural care se întinde pe o suprafață de aproape 1036 km² și care coincide cu limitele administrative ale 18 comune. Ținutul este locuit de circa 43.000 de munteni, cu o tradiție a locuirii care se întinde cel puțin până în epoca bronzului.

"Ne străduim ca acest turism să fie sustenabil şi echitabil, aducând beneficii vizitatorilor, locuitorilor, dar şi cadrului natural şi cultural. Alternanţa şi armonia dintre peisajul rural şi peisajul sălbatic sunt una dintre principalele resurse ale zonei şi încercăm să dezvoltăm infrastructura de vizitare, dar şi să administrăm fluxul de călători astfel încât toate acestea să aibă un impact minim asupra mediului şi asupra valorilor care fac ca acest loc să fie atractiv: natura, cultura, liniştea, sălbăticia", arată administratorii geoparcului.

Ţinutul Buzăului a obţinut pentru prima dată statutul de Geoparc Internaţional UNESCO în 2022, alăturându-se unei reţele exclusiviste de aproximativ 230 de teritorii din întreaga lume, care promovează educaţia, cercetarea, turismul şi dezvoltarea economică în armonie cu natura.

