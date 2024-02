Cele 3 tipuri de cancer care afectează tot mai mulți tineri: Cum să reduci riscul și să depistezi semnele devreme

Cancerul tinde să fie considerat o boală a persoanelor în vârstă, dar numărul cazurilor în rândul tinerilor este în creștere.

Există o tendință ascendentă în cazurile de cancer colorectal, cervical și de sân la persoanele sub 50 de ani, conform vicepreședintelui senior al științei descoperirilor de la Societatea Americană de Cancer, Christina Annunziata, citată de Business Insider.

Cancerul colorectal, uneori numit cancer de colon sau rectal în funcție de locul de unde a pornit, este acum principala cauză de deces prin cancer la bărbații sub 50 de ani și a doua cauză mortală la femei în aceeași grupă de vârstă, conform statisticilor privind cancerul din 2024 ale ACS. Decesele cauzate de cancerul colorectal la persoanele sub 55 de ani au crescut cu aproximativ 1% în fiecare an începând de la mijlocul anilor 2000, conform ACS.

Cazurile de cancer de sân la femei au crescut

Cazurile de cancer de sân la femei au crescut cu aproximativ 0,6% în fiecare an începând de la mijlocul anilor 2000, dar creșterea este puțin mai accentuată la femeile sub 50 de ani decât la cele de 50 de ani sau mai mult.

Între timp, cazurile de cancer cervical sunt în creștere la femeile cu vârsta cuprinsă între 30 și 44 de ani. Rata de incidență pentru femeile din această grupă de vârstă a crescut cu 1,7% pe an între 2012 și 2019. Cu toate acestea, în aceeași perioadă de timp, cazurile la femeile cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani au scăzut cu 11% pe an, probabil datorită vaccinului HPV, a declarat ACS.

Ads

"Cele mai tinere se descurcă mai bine datorită promovării vaccinului, dar există o populație în jurul vârstei de 30 de ani la care ape mai multe cazuri de cancer cervical", a spus Annunziata.

"Avem oportunitatea de a inversa această tendință"

Vestea bună este că există teste de screening disponibile pentru aceste tipuri specifice de cancer, făcând posibilă detectarea timpurie sau chiar a stadiilor precursoare ale cancerului.

"Cred că avem oportunitatea de a inversa această tendință dacă oamenii respectă programul de screening", a afirmat ea. "Este îngrijorător dacă nu se iau măsuri."

Annunziata a împărtășit trei lucruri care ar putea ajuta tinerii să-și reducă riscul de a dezvolta cancer sau să crească șansele de a-l depista în stadii incipiente.

Cunoaște-ți istoricul familial

Este important să știi dacă există cazuri de cancer în familia ta și la ce vârstă au dezvoltat membrii familiei această boală, a spus Annunziata.

Ads

Cancerul ereditar tinde să apară mai devreme decât cel care nu este moștenit. "Așa că, dacă există un gen, o mutație care se moștenește în familie, acel cancer va apărea în familie la vârste mai fragede", a afirmat ea.

Aproape una din trei persoane diagnosticate cu cancer colorectal înainte de vârsta de 50 de ani are fie un istoric familial al bolii, fie o predispoziție genetică, conform ACS. De exemplu, dacă ai sindromul Lynch, o condiție genetică, riscul tău de a dezvolta cancer colorectal crește cu 20 până la 80%.

A avea mutația genetică BRCA1 sau BRCA2, care se transmite în familii, crește în același timp probabilitatea de a dezvolta cancer de sân cu 45% până la 85%, conform Johns Hopkins Medicine.

"Doar cunoașterea istoricului familial poate fi foarte importantă în evaluarea propriului tău risc și anunțarea medicului că este ceva de care ar trebui să se preocupe", a afirmat ea.

Dacă ești tânăr și în rest sănătos, medicii sunt susceptibili să atribuie simptomele altor cauze

Ads

Semnele generale ale cancerului, cum ar fi pierderea în greutate, oboseala și greața, pot fi foarte vagi, a spus Annunziata.

În special dacă ești tânăr și în rest sănătos, medicii sunt susceptibili să atribuie simptomele altor cauze. "Atunci când persoanele mai tinere se prezintă cu simptome îngrijorătoare, uneori cancerul nu este prima variantă luată în considerare de medic, deoarece alte lucruri sunt mult mai comune la persoanele mai tinere", a spus ea.

Semnele cancerului pot fi similare cu mult mai puțin grave afecțiuni de sănătate, dar dacă ceva nu se îmbunătățește, este mai bine să te adresezi unui medic pentru a investiga, a afirmat Annunziata.

Fă-ți screening-ul

Cancerul colorectal, cervical și de sân sunt toate detectabile prin screening, iar cu cât descoperi cancerul mai devreme, cu atât este mai ușor de tratat, a spus ea.

Screening-ul pentru cancerul de sân ar trebui să înceapă în jurul vârstei de 40 de ani în absența unui istoric familial cunoscut și mai devreme dacă există un astfel de istoric, a precizat ea, iar screening-ul pentru cancerul cervical ar trebui să înceapă în adolescență sau la începutul anilor 20.

"Aceasta este o simplă testare care poate fi efectuată în biroul medicului și poate detecta mai devreme cancerul cervical sau chiar leziunile pre-canceroase care pot fi îndepărtate, prevenind astfel dezvoltarea cancerului", a spus ea.

Ar trebui să începi să faci screening pentru cancerul colorectal la vârsta de 45 de ani, conform ACS. Există mai multe instrumente de screening disponibile.