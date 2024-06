Un TIR a căzut în Dunăre. Autovehiculul s-a scufundat, iar șoferul este dispărut

Un autotren înmatriculat în Arad a căzut în Dunăre luni noapte, după ce a lovit parapetele de protecție al viaductului Bahna, situat pe DN 6, între Drobeta Turnu Severin și Orșova.

Incidentul a fost urmat de o explozie, arată actualmehedinți.ro

Martorii au alertat imediat autoritățile, iar un tânăr polițist de frontieră din Orșova, aflat în timpul liber, a intervenit de urgență cu o barcă personală pentru a căuta posibile victime.

"Am văzut TIR-ul. Eram pe proprietate privată. Pur şi simplu: neatenţie, imprudenţă! S-a auzit o bubuitură, apoi am văzut cum a căzut în apă. A căzut prima dată remorca, după care capul tractor. La contactul cu apa, a fost o mică explozie urmată de o flacără. Am venit cât am putut de repede, am sunat la Pompieri. Nu era nimeni în zonă. Am luat barca personală şi am început să caut. Cunosc bine zona: apa are 16 metri adâncime”, a declarat Laurenţiu Stan, poliţistul de frontieră care a sărit să dea o mână de ajutor.

Echipaje de pompieri, poliție de frontieră și un echipaj SAJ cu medic au sosit rapid la fața locului, iar căutările continuă atât la suprafață, cât și sub apă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Mehedinți a mobilizat două detașamente și a solicitat sprijinul scafandrilor din Caraș-Severin pentru a localiza conducătorul auto, autotrenul fiind complet scufundat sub apă.