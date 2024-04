Prima mare surpriză la Țiriac Open, turneul ATP 250 organizat la București, este eliminarea unuia dintre principalii favoriți, italianul Lorenzo Sonego, cap de serie 6.

Lorenzo Sonego (51 ATP) a fost învins de noul puști-minune din circuitul ATP, brazilianul Joao Fonseca (252 ATP), deținător al unui wild-card oferit de Ion Țiriac.

După un meci de două ore, Joao Fonseca (17 ani), numărul 1 la juniori în 2023, s-a impus cu 7-6, 7-5, urmând să evolueze în turul doi cu învingătorul meciului Radu Albot (Moldova) - Aleksander Kovacevic (SUA).

🇧🇷 Fonseca Frenzy 🇧🇷

17-year-old Joao Fonseca records a first ATP Tour main draw win outside of his home country over Sonego 7-6 7-5! 👏#TiriacOpen pic.twitter.com/LpVnmtN2KP