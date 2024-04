Triplul campion de Grand Slam de la Țiriac Open, eliminat în primul tur

Veteranul elvețian Stanislas Wawrinka (39 de ani), triplu campion de Grand Slam, a fost eliminat în primul tur la turneul de tenis Ţiriac Open (ATP 250), care se desfășoară la Baza Sportivă Năstase/Marica din Capitală, în perioada 15-21 aprilie.

Singurul câștigător de Grand Slam prezent la București (învingător la Australian Open 2014, Roland-Garros 2015 și US Open 2016), Stan Wawrinka a fost învins după un meci dramatic de portughezul Nuno Borges.

Clasat pe locul 55 mondial, Borges l-a învins pe Wawrinka (86 ATP) cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2 și va evolua în turul doi cu francezul Corentin Moutet.

Comeback COMPLETE! ✅@nunoborges97 takes out Wawrinka 3-6 7-5 6-2 to advance at the #TiriacOpen pic.twitter.com/t6md5s6f48