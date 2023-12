Fiul lui Ion Țiriac, implicat în scandalul momentului din tenis. "Spală-ți gura băiatule"

Între fostul tenismen german Boris Becker și australianul Nick Kyrgios s-a iscat scandal, după ce au făcut declarații defăimătoare unul la adresa celuilalt.

„Sunt unul dintre puținii jucători care au adus milioane de fani, iar eu am făcut bani pentru toată lumea. Netflix… Nu îmi amintesc să îl fi văzut pe Boris acolo! Omul e ridicol. Eu mi-am clădit cariera în afara terenului fără ajutorul nimănui”, a afirmat Kyrgios.

„Nick face mult zgomot despre tenis în ultima vreme!? De ce vorbește despre un sport pe care aparent îl urăște… Nick nu a câștigat niciodată un Grand Slam ca jucător sau antrenor (în afară de unul la dublu), așa că nu are credibilitate. Încercarea de a compara generațiile…

Laver vs Federer, Borg vs Nadal, Sampras vs Djokovic!? Nici măcar nu îi voi menționa pe McEnroe, Conners, Lendl, Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt și mulți alții… Vorbește mai bine pe OnlyFans-ul tău”, a spus Boris Becker.

Unul dintre cei care a reacționat în acest scandal a fost Ion Ion Țiriac, care s-a poziționat de partea lui Becker. „Nick Kyrgios – 0 turnee de Grand Slam câștigate la simplu; Boris Becker – 6 titluri de Grand Slam la simplu + numărul 1 mondial + 15 ani în circuit + o legendă +++. Spală-ți gura, băiatule!”, a scris fiul lui Ion Țiriac.

