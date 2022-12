Un mort și 5 răniți în regiunea rusă Belgorod după tirurile ucrainene. O fermă de păsări a fost distrusă VIDEO

O persoană a fost ucisă duminică şi alte cinci rănite în tiruri ucrainene asupra regiunii ruse Belgorod, frontalieră cu Ucraina, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii, Viceslav Gladkov, relatează AFP.

Potrivit lui, tirurile au vizat Belgorod, capitala regională, provocând patru răniţi, precum şi un district situat în apropiere, unde "există din nefericire un mort şi un rănit".

Geamurile mai multor imobile au fost sparte şi 14 case au fost avariate, a precizat Gladkov.

Localităţile şi infrastructurile din regiune au de suferit frecvent din cauza tirurilor, adesea mortale, atribuite de Moscova armatei ucrainene. Capitala regională Belgorod a fost lovită direct în mai multe rânduri, notează AFP.

Guvernatorul a anunţat la sfârşitul lui noiembrie că o linie de fortificaţii este în construcţie la frontieră, fără a preciza nici lungimea, nici locul în care se află.

