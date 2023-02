Cea mai comentată scenă din Titanic, elucidată după 25 de ani: ”Nu voi face nimic care să o pună în pericol” VIDEO

Admiratorii filmului ”Titanic”, au dezvoltat de-a lungul timpului o dezbatere privind felul în care regizorul James Cameron și-a imaginat finalul, alegând s-o salveze pe Rose, urcată pe o ușă, în detrimentul lui Jack, rol interpretat de Leonardo Di Caprio, care a murit de hipotermie.

Supus acestor critici timp de 25 de ani, James Cameron a examinat științific dacă personajul său ar fi putut supraviețui scufundării navei. Filmul stelar din 1997 a câștigat 11 premii Oscar și a fost primul film din istorie care a atins pragul miliardului de dolari din încasări.

La capătul unor recosnstituiri bazate pe mai multe scenarii, James Cameron a admis că Jack ar fi putut supraviețui dacă Rose i-ar fi dat vesta de salvare și dacă ar fi fost scos la timp din apă pentru a nu îngheța.

„Jack ar fi putut trăi. Dar există o mulțime de variabile. Cred că gândul lui a fost „Nu voi face nimic care să o pună în pericol”. Și acesta este sută la sută caracterul lui”, a spus Cameron.

