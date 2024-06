Un miliardar american plănuiește o nouă expediție către Titanic. S-a decis imediat după implozia de anul trecut în care au murit cinci oameni

Marți, 18 iunie, se împlinește un an de la dispariția submersibilului companiei OceanGate, Titan, cel care care a coborât la epava Titanicului și, conform specialiștilor, a făcut implozie, ucigându-i pe cei cinci oameni care erau la bord.

În ciuda tragediei de atunci, un miliardar american, din statul Ohio, în vârstă de 74 de ani, este pregătit să meargă în propria expediție la epava celebrului pachebot britanic, scrie dailymail.co.uk citat de stirileprotv.ro.

Larry Conor, miliardarul temerar, a declarat că plănuiește să viziteze Titanicul în 2026, într-un submersibil de două persoane.

Connor, astronaut privat, certificat de NASA, nu a fost descurajat de dezastrul care a avut loc anul trecut. La câteva zile de la incident, acesta a vorbit la telefon cu o firmă concurentă, cerându-i să construiască un submersibil mai bun.

Afaceristul a participat la cursa de anduranță de 24 de ore, din 2004, de la Le Mans și este pilot privat implicat în competiții de acrobație aeriană. El a explorat deja Groapa Marianelor.

Compania care deține drepturile de salvare a Titanicului, cu baza în Georgia, plănuiește să viziteze epava în luna iulie, folosind doar vehicule operate de la distanță.

