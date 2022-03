Premiile Oscar: cele trei filme care au strâns cele mai multe nominalizări din istorie. Cu cine se compară celebrul ”Titanic”

Gala premiilor Oscar 2022 se va desfășura duminică, 27 martie, la Los Angeles, și va fi transmisă live în România, pe platforma online VOYO, luni, 28 martie, de la ora 3.00 dimineața.

Westernul cu elemente psihologice „The Power of the Dog”, este nominalizat la 12 categorii, printre care şi cea pentru „cel mai bun film”, unde concurează cu peliculele „Belfast”, „Coda”, „Don't Look Up”, „Drive My Car”, „Dune”, „King Richard”, „Licorice Pizza”, „Nightmare Alley” şi „West Side Story”.

La acest capitol, al numărului de nominalizări, istoria premiilor Oscar consemnează o egalitate în trei, cu câte 14 categorii.

Cel mai cunoscut film dintre acestea este fără îndoială ”Titanic”, mega-producția din 1997 care a câștigat 11 premii Oscar din cele 14 nominalizări.

La acea vreme, ”Titanic” a egalat performanța unui film clasic din anii 1950, ”All About Eve”, care a câștigat însă la doar 6 din cele 14 nominalizări.

Ulterior, în 2016, al treilea film din istorie care a strâns 14 nominalizări a fost ”La La Land”, cu 7 trofee cucerite.

