Selecționerul criticat de nepotism, pentru că și-a adus fiul antrenor secund la Mondiale

Un caz aparte în peisajul Campionatului Mondial de fotbal este cel al selecționerului care îl are ca antrenor secund chiar pe fiul său.

Este vorba despre antrenorul marii favorite la câștigarea titlului suprem, brazilianul Tite, în stafful căruia se află, ca antrenor secund fiul său de 33 de ani, Matheus Bachi.

Acesta a absolvit Academia de Educație Fizică și, înainte de a începe să lucreze cu tatăl său la Corinthians, a lucrat ca asistent la Caxias. În septembrie 2015, a fost chemat să facă parte din staff la Corinthians alături de Tite, care a fost criticat pentru nepotism, acuze care au continuat mult timp după aceea și nu au încetat definitiv nici acum, când cei doi sunt la națională.

Bachi și a făcut stagii la Barcelona și la Flamengo, iat Tite spune că este mai exigent cu el decât cu ceilalți.

În același timp, Tite crede că niciunul dintre ceilalți asistenți ai săi, nici măcar Cléber Xavier, cu care a lucrat timp de două decenii, nu îi înțelege ideile fotbalistice și sentimentele la fel de mult ca fiul său.

Matheus nu are de gând să mai stea mult timp secund și consideră tranziția de la asistent la antrenor ca fiind o parte naturală a carierei sale. El spune că, la fel ca în cazul altor profesii, a decis să calce pe urmele tatălui său, deoarece era deja obișnuit cu mediul și cu sarcinile zilnice.

”Obișnuiam să merg cu el la Veranópolis și să stau cu vestiarele, jucând snooker, schimbând idei cu jucătorii. Oricât de mult am încercat să fiu jucător, a venit un moment în viața mea când mi-a plăcut exteriorul terenului, nu interiorul. Am ajuns să am un maestru și un profesor acasă, acesta este un mare avantaj pe care îl am. Acest lucru mă face să aspir, să am visul de a avea propria mea carieră. Chiar glumesc cu el din când în când că vreau să devin antrenor și să-l înving. Dar mama mea spune că nu e posibil”, a povestit Matheus Bachi.

În luna octombrie a anului trecut, comportamentul lui Matheus Bachi a provocat disconfort și îngrijorare în Brazilia, deoarece acesta s-a bucurat la o serie de postări de pe pagini de Instagram care publicau conținut critic la adresa mișcărilor LGBT.

