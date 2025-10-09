De ce a scăzut numărul de morți în accidente, în România. Titi Aur acuză: „Cosmetizare a statisticilor oficiale!”

Autoritățile române s-au lăudat în ultimii ani cu date oficiale tot mai bune, ce indică un număr tot mai mic de persoane care decedează în urma accidentelor rutiere. Însă, pilotul Titi Aur susține că mesajele triumfaliste sunt parțial justificate.

În opinia expertului în conducere defensivă, guvernul „cosmetizează” datele, prin raportarea la un alt sistem de contorizare. Și chiar și așa, România se află tot pe loc fruntaș la nivel european, din punctul de vedere al morților de pe șosele.

„Numărul de morți raportat e mai mic decât cel real, pentru că decedatul e doar cel care a murit la locul accidentului sau în următoarele 30 de zile. Cel care moare în ziua 31, 32 ori în următoarele luni, în urma accidentului auto, nu mai intră în statistică.

Al doilea motiv pentru care spun că e cosmetizat numărul de accidente: până în 2019, în ultimii 15-20 de ani, aveam în jur de 8.000 de accidentați grav. În 2020 a scăzut numărul de accidente la nivel general, pentru că a fost pandemia, nu s-a circulat trei luni, iar apoi circulația a fost restricționată noaptea. Au fost numai 6.000 de accidentați grav. Din 2021 s-au schimbat criteriile prin care e declarat accidentatul grav. E foarte adevărat, s-au introdus criterii europene, deci alte criterii prin care e declarat accidentatul grav și ne-am trezit brusc în 2021, până astăzi, cu 3.800-4.000 de accidentați grav, deci la jumătate din câți erau înainte”, a explicat Aur, pentru Ziare.com.

Titi Aur: „S-au grăbit să spună că numărul accidentelor grave a scăzut cu 40%”

Oficialii de la vârful guvernului preferă să se laude în continuare cu niște date „cosmetizate din pix”, afirmă Aur.

„Autoritățile s-au grăbit și au venit cu declarații publice. Și ministrul de Interne, și ministrul Transporturilor, că au scăzut cu peste 40% numărul de accidente grave. Practic, asistăm la o cosmetizare din pix. Nu a scăzut numărul de accidentați grav, ci s-au schimbat criteriile. Iar la accidentații ușor, care erau în jur 27.000-28.000 pe an, acum avem peste 30.000, pentru că 'accidentații grav' s-au transferat la 'accidentații ușor', conform noilor criterii. Iar aceștia au fost împărțiți în două categorii: 'accidentații ușor ca urmare a accidentelor grave' și 'accidentați grav din alte accidente'. 'Accidentații din accidente grave' au fost puși pe prima pagină a statisticilor și s-a prezentat în presă că avem 1.500 de morți, 4.000 de accidentați grav și 2.700 de accidentați ușor. Iar dacă te uiți pe ultimele pagini, vezi că mai avem încă 27.000”, a transmis pilotul.

Totodată, celebrul pilot a prezentat un alt mod de evaluare, ce indică situația gravă în care se află țara noastră.

„În toată Europa se conduce de două-trei ori mai mult decât în România, iar în America, de trei-patru ori mai mult decât în Europa de Vest. Astfel, raportarea la kilometri parcurși, la 10 miliarde, țările nordice au 25-26 de morți, media europeană e de 80, penultima țară e Lituania, cu 180 de morți, iar ultima suntem noi, cu 230-250 de morți la 10 miliarde de kilometri parcurși. E foarte rău!”, a concluzionat Titi Aur, pentru Ziare.com.

