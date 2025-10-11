Cum poți deveni pilot profesionist de raliuri, în România. Titi Aur: „3 calități importante. Se poate trăi din asta”

A deveni pilot de curse nu este proces facil, accesibil oricui. Și mai dificil este să faci față circuitului și să te menții în frunte. Despre cariera de pilot profesionist Ziare.com a discutat în cadrul unui interviu cu legendarul Constantin (Titi) Aur.

Pe lângă alte titluri cucerite, la diverse categorii și competiții de automobilism, Titi Aur are în palmares opt titluri de campion absolut la raliuri, în Campionatul Național. Cunoscutul pilot de raliuri, retras din activitate, cu ultimul titlu obținut în anul 2006, gestionează în prezent propria academie, ce instruiește șoferii care doresc să fie inițiați în conducerea defensivă, dar și viitorii piloți sportivi.

Potrivit lui Titi Aur, talentul face diferența, dar și bugetul. Motorsportul este un domeniu de activitate foarte costisitor. Cei ce îndeplinesc aceste criterii, plus consecvența, pot face dintr-un pasionat de curse să-și transforme hobby-ul într-un loc de muncă „full-time”.

Despre cele menționate, plus alte elemente de care trebuie să țină cont cei care doresc să facă performanță, Titi Aur a vorbit în cadrul interviului acordat pentru Ziare.com.

Titi Aur: „Ca să fii un pilot bun, important, trebuie să ai trei calități importante”

Ziare.com: Care sunt principalele elemente de care trebuie să țină cont un român care dorește să devină pilot profesionist, de exemplu să participe în Campionatul Național de Raliuri?

Ads

Titi Aur: În primul rând, să nu facă niciun fel de competiție pe stradă. Orice fel de competiție de tipul „liniuțe” este foarte, foarte periculoasă. Trebuie mers organizat, prin intermediul Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS) și participat la curse autorizate, pentru că sunt cele mai sigure. Acolo îți poate crește adrenalina, acolo poți să-ți arăți măestria și poți face performanță.

Apoi, cel care-și dorește să facă asta trebuie să se gândească foarte bine dacă vrea să intre în motorsport și pe urmă, să treacă printr-o școală de pilotaj, pentru a înțelege ce înseamnă și ce disciplină i s-ar potrivi cel mai bine. Automobilismul sportiv are foarte multe ramuri: de la circuitul de viteză sau raliu, până la off-road și multe altele. Astfel, pasionatul de motorsport se poate orienta către disciplina despre care crede că i-ar plăcea cel mai mult. În primul rând, să se simtă bine, să se distreze și apoi să ajungă și la performanță.

Și nu în ultimul rând, să aibă în vedere puterea financiară. Din păcate, în motorsport, dacă nu ai bani ca să participi o mare perioadă până când începi să devii cunoscut, important și începi să faci performanță, dacă nu ai bani nu vei putea face, așa că mai bine rămâi un spectator avizat, decât un pilot care se chinuie.

Ads

Pe urmă intrăm în detalii, analizăm bugete în funcție de clasă, de grupă și așa mai departe. În orice caz, e nevoie de zeci de mii de euro pentru clasele de jos și de câteva sute de mii de euro pentru a te putea lupta la vârful campionatelor, la oricare dintre ele.

Ca să fii un pilot bun, important, trebuie să ai trei calități importante: 1. talent - pe care-l ai sau nu-l ai din naștere; 2. știința - du-te la o școală unde să înveți, să nu faci totul instinctiv, pentru că într-un cadru organizat vei învăța să pilotezi corect; 3. experiență - experiența nu poate fi decât cu bani, deci ai nevoie de bani de la tine, de la familie, de la sponsori etc.

Mai departe vorbim despre strategie pe termen scurt, termen mediu și termen lung, pentru a face motorsport organizat și în siguranță. Altfel, dacă-ți cumperi o mașină de curse, obții o licență și dai cu mașina în gard, fără a înțelege de unde ai venit și ce ai făcut, poți face, dar nu cred că e varianta aducătoare de bucurie, de speranță, ci poate fi doar o nebunie de moment. Se strică mașina și pleci acasă…

Ads

Banii, esențiali pentru antrenamente efectuate într-un cadru legal și sigur

Ziare.com: De cât de multă pregătire este nevoie, până la a putea participa într-o competiție?

Titi Aur: E nevoie de pregătire, o iei de la mic la mare. Contează foarte mult talentul, ce știi de dinainte, din familie, din copilărie, cât de mult acumulezi, cât de mult îți dorești, cât de mulți bani ai, ca să poți face multe antrenamente și teste. Sunt foarte mulți factori. Sunt unii care fac instinctiv foarte bine, care au acel talent și unii care au crescut organic, au fost insistenți, au pus cărămidă cu cărămidă și astfel, au făcut performanță.

Avem exemple și de la noi, și din afară, de la campionatele mondiale, de peste tot. Ca să dau un exemplu rapid, vedeți diferența dintre Ilie Năstase și Ion Țiriac, spusă de către Țiriac mereu: „Ilie avea talent, eu eram muncitor”. Amândoi au făcut performanță într-un fel sau altul, dar într-un mod diferit. Năstase era și nebunatic, și simpatic, dar din talent. Asta se întâmplă și în automobilism. Există diferențe între piloți, toți cu performanțe importante, dar unii o fac mai ușor, pentru că în mod natural, au anumite calități, acel talent. Alții trebuie să pună cărămidă cu cărămidă, multă muncă.

Ads

Vârsta fragedă, un mare avantaj

Ziare.com: Cât de important este să fii tânăr, dacă-ți dorești o carieră de pilot profesionist? În ce măsură vârsta de 30-40 de ani reprezintă o barieră în atingerea acestui țel?

Titi Aur: În principiu, ar trebui să fii cât mai tânăr. Eu am început efectiv la 25-26 de ani. Simone Tempestini, la 16 ani. La 30 de ani, iată câte titluri avea, câte aveam eu la 40 de ani. Deci șansa lui de a progresa, de a obține rezultate importante este mai mare. A început mai târziu, raportat la istorie, dar mai devreme cu aproximativ zece ani dacă ne raportăm la vârstă. Altul e avantajul, atunci când începi mai devreme.

Se poate trăi din motorsport, dar „de la un nivel în sus”

Ziare.com: În ce măsură se poate trăi din participarea în competiții de raliuri, precum cele din România?

Titi Aur: Eu am trăit din așa ceva. Se poate, chiar și în România, dar de la un anumit nivel în sus, cât poți obține bani de la sponsori, de la parteneri, astfel încât să și trăiești din asta. Eu da, am trăit destul de mulți ani din motorsport. Și eu, și Dan Gîrtofan, și Mihai Leu, Dumnezeu să-l odihnească!

Ads