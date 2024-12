Titi Aur, în război cu Ministerul Transporturilor: „Am interdicție de a intra în clădire, de doi ani. E mafie mare”. Ce a descoperit pilotul

Titi Aur crede că Ministerul Transporturilor (MT) nu-și dorește cu adevărat să rezolve una dintre problemele persistente ale României, respectiv numărul mare de morți de pe drumurile publice. Din acest motiv, a ajuns să fie interzis în clădirea instituției conduse de către Sorin Grindeanu, susține cunoscutul pilot.

Neînțelegerile dintre cunoscutul expert în domeniul auto și oficialii de la Transporturi au început în urmă cu cinci ani, susține Aur, care a împărtășit pentru Ziare.com lanțul evenimentelor.

„Se moare pe drumurile publice, dar nu se face mai nimic. De exemplu, Ministerul Transporturilor nu face nimic. În 2019, acum cinci ani, am fost chemat la Guvern și am fost întrebat ‘Avem mari probleme cu morții pe șosea. Ce crezi că putem face?’. Era vorba despre un secretar de stat, care se ocupa cu siguranța națională la nivelul general. Atunci am venit cu soluții. Printre ele, introducerea cursurilor de conducere defensivă. Am spus că Ministerul Transporturilor trebuie să se ocupe de acest lucru din punct de vedere administrativ. De ce? Pentru că tot cei de la Transporturi se ocupă și de școlile de șoferi, și de atestate”, a povestit Titi Aur.

Cine ar fi omul care încuie și descuie, indiferent de ministrul de la MT

Potrivit pilotului, omul cu cea mai mare autoritate la MT ar fi un funcționar public, Adriana Kalapis.

„La un moment dat, de față cu Adriana Kalapis (director general la MT), am spus că aceste programe de conducere defensivă vor fi un fel de formare profesională permanentă. De atunci, orice inițiativă s-a oprit. Numai piedici în vederea introducerii metodelor de pregătire și de modificare a școlilor de șoferi, pentru ca apoi să aflu că, de fapt, are niște interese directe în sistemul de atestate profesionale, care funcționează cu tot felul de interese, cu delegări, cu bani de la stat, cu șpăgi. E mafie mare. Când vii cu orice metodă să faci ceva, ei se opun”, a declarat Aur.

Ads

Titi Aur, „reject” de la ministrul Sorin Grindeanu?!

Expertul în conducere defensivă susține că mulți bani din bugetul public se scurg din cauza corupției de la Ministerul Transporturilor.

„Cum se opun? Dau drumul la dulăi, la propriu aproape, adică la așa-zisele sindicate, care încep să strige, cu care sunt mână în mână și nu poți să miști nimic. Eu, cel puțin, am interdicție de a intra în Ministerul Transporturilor, de doi ani. De asemenea, președintele Federației Formatorilor și Instructorilor, care au 80% dintre școlile de șoferi, nici el, în ultimii doi ani, nu a mai fost primit acolo.

De ce? Pentru că s-a dus și a arătat ce se întâmplă acolo: ce manevre și șmecherii se fac în sistemul de pregătire și atunci, interesele financiare, dar și de orgoliu, fac în așa fel încât nimeni nu mai poate pătrunde acolo, iar ministrul Grindeanu, de când este acolo, de trei ani de zile, evită orice fel de discuție. Nici la jurnaliști nu răspunde, dacă vor să discute despre siguranța rutieră. Pe mine mă evită oricum. El spune că să ocupă cu construirea de autostrăzi, dar siguranța rutieră nu există pentru el. Este aceeași nesimțire în tot acest sistem politic”, a precizat Aur.

Ads

Schimbări organizatorice majore la nivelul instituțiilor de stat. Cum a decăzut calitatea șoferilor de pe drumurile publice

Corupția, dar și lipsa de autoritate a Ministerului Transporturilor în fața sindicaliștilor a generat o societate plină de șoferi nepregătiți.

„În timpul comunismului existau acele poligoane, proprietatea statului. După Revoluție s-a întâmplat o schimbare majoră din acest punct de vedere. Până în 1990, tot ceea ce ținea de siguranța rutieră ținea de Ministerul de Interne. Miliția Rutieră, de la acea vreme, aproba tot ceea ce ținea de școala de șoferi: de la instructor până la mașină, care era verificată la garajele Ministerului de Interne. Ei făceau examinarea, ei făceau tot. Pe la începutul anilor ‘90, conform cutumelor europene, acel domeniu a crescut în curtea Ministerului Transporturilor. Nu se mai ocupă Ministerul de Interne nici măcar de verificările mașinilor, pentru că s-a înființat RAR, care este o regie autonomă, dar tot sub Ministerul Transporturilor.

Ads

Mutându-se acolo, a început presiunea venită din partea celor care s-au privatizat, deci a școlilor de șoferi. S-a cerut ca poligonul să nu mai fie obligatoriu, conducerea de noapte, presiuni pe examenul psihologic și așa mai departe. Presiunea a venit pe niște oameni care nu au știut să controleze acel domeniu. Acum, dacă aceste atribuții ar fi fost la Ministerul de Interne, nu prea ți-ar veni să te duci la ofițerul de poliție să spui ‘hai să facem altfel, mai ușor!’. La Transporturi e mai simplu. Te duci cu sindicatele, strigi și gata. Calitatea producerii de conducători auto a fost scăpată din mână. Coroborată cu perioada dată de șpagă evaluatorilor, mai ales la sfârșitul anilor ‘90 și la începutul anilor 2000, când se știe, mergea cu șpaga pe față, a scăzut nivelul. S-a renunțat la poligoane și atunci e foarte greu să faci conducere în poligon”, a avertizat pilotul.

Astfel se și explică de ce România este în capul listei când vine vorba despre morții de pe șosele de la nivelul UE, potrivit lui Aur.

Ads

„Da, în Austria nu există poligoane, dar acolo, după ce înveți să conduci pe stradă, ești obligat într-un termen de un an de zile să treci printr-un curs de conducere defensivă, în care ești pus în diverse situații limită. Dacă nu te descurci, nu mai e valabil permisul. Au venit diferite state și au găsit metode pentru a face șoferul să simtă, să controleze mașina. La noi, nici în școala de șoferi nu se mai face, nici după școala de șoferi nu se mai face nimic. Astfel, nivelul de pregătire al șoferului român este foarte scăzut”, a mai punctat Aur.

Cum ar fi fost jignit Titi Aur la Ministerul Transporturilor

Expertul în domeniul auto susține că, în momentul în care a pus problema franc pe masă, la MT, Adriana Kalapis a avut o atitudine refractară.

„Există metode de a combate fenomenul morților pe șosele, dar trebuie să găsești un proiect coerent și logic. Cei de la Ministerul Transporturilor au spus că au făcut Ordinul nr. 733, cel ce reglementează școlile de șoferi. Adriana Kalapis ne-a spus că ‘puteți să spuneți ce vreți, dar eu nu mai schimb nimic. Nu mă interesează. M-am judecat patru ani cu școlile de șoferi, dar nu mai schimb nimic, atât timp cât sunt eu aici’. Aceasta este atitudinea celui mai înalt funcționar public ce răspunde de situația rutieră. Această doamnă este chemată să reprezinte România la toate ședințele, consiliile și întâlnirile internaționale pe siguranță rutieră. Este certată de fiecare dată, așa cum e normal, pentru că România are cei mai mulți morți, cei mai mulți răniți și cele mai multe accidente. Dar vine acasă și spune că ‘a fost foarte bine’, deci a avut parte de o călătorie plăcută, pe bani publici.

Ads

A trebuit eu să spun ceva, la un moment dat, într-o ședință, referitor la decizia ministrului Bode. Însă, Kalapis a spus, că ‘lasă, domnule, că știu eu! Miniștrii vin și pleacă, eu sunt aici mereu!’. Asta a spus-o cu martori, nu mie, în privat”, a mai dezvăluit expertul în conducere defensivă.

Mai nimeni din guvern nu vrea să rezolve problema morților de pe șosele, susține Aur. Potrivit acestuia, oficialii aruncă mingea de la unul la altul.

„Este o mare problemă faptul că avem un consiliu interministerial de siguranță rutieră, un organism înființat din nou, conform cutumelor europene, pentru că siguranța rutieră nu depinde de un singur minister, ci și de Educație, și Interne, și Sănătate, și de Finanțe, și de autorități locale. Astfel, s-a făcut acest consiliu interministerial. Conform legii, președintele acestui consiliu este prim-ministrul. Ce face premierul prima dată? Deleagă ministrul Transporturilor pentru a fi el președinte al consiliului interministerial. Ministrul Transporturilor ce face? Deleagă un secretar de stat, pentru a răspunde de acest consiliu interministerial, pentru siguranță rutieră.

Ads

Ce se întâmplă în practică? În loc să se întâlnească o dată pe lună, pentru a face analize și a lua decizii, aproape că nu se mai întâlnesc deloc și niciodată nu se ia vreo decizie care să se aplice. Practic, acest consiliu funcționează doar teoretic. Apoi, când apare cea mai mică inițiativă, atunci când ministerele trebuie să conlucreze, dintr-un orgoliu prost, instituțional, dau vina unii pe alții, pasează răspunderile. Eu nu am simțit niciodată dorința de colaborare pentru o idee sănătoasă”, a avertizat pilotul.

Soluția lui Titi Aur

În opinia lui Titi Aur, în cadrul noului guvern va fi nevoie de schimbări majore. Astfel, o reorganizare a structurilor administrative din cadrul executivului este imperativă.

„Ne mor 120 de copii pe an în accidente rutiere. În țările nordice există o luptă pentru 0 copii morți. Și, atenție, Suedia circulă o dată și jumătate mai mult decât noi. Însă, oficialii noștri vin în conferințe de presă și susțin că am scăzut de la 130-140 de morți pe an la 120.

Ads

Eu susțin de câțiva ani, dar fără rezultate, ca acest consiliu interministerial să fie mutat sub prim-ministru, să fie în sediul Guvernului, pentru ca premierul să poată da sarcini într-un mod eficient către anumite ministere. Altfel, fiind în curtea unui minister, nu are niciun efect. Avem un exemplu pozitiv și anume faptul că, în toamna aceasta, Agenția Națională Antidrog a fost mutată la Guvern, tocmai pentru că fiind la Ministerul de Interne nu era eficientă”, a concluzionat Aur, pentru Ziare.com.

România, vicecampioana Europei când vine vorba despre tragediile de pe șosele

România se află la coada clasamentului, la nivelul Uniunii Europene, când vine vorba despre siguranța rutieră. Ultimul loc este ocupat de Bulgaria, cu 82 de morți la milionul de locuitori, lipită de țara noastră, care a înregistrat 81 de morți la milionul de locuitori, în 2023.

Practic, dacă vorbim despre un top negativ, România e „vicecampioană", din păcate. La nivelul UE, media este de 42 de morți la milionul de locuitori. Fruntași în privința siguranței rutiere sunt suedezii, cu 22 de decese la milion, urmați de danezi, cu 27 de morți la milion.

Ads