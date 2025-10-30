Titi Aur îl arată cu degetul: „El e omul care se opune măsurilor de siguranță rutieră, în România!”. Celebrul pilot, „rejectat” de Guvern

Titi Aur a plecat dezamăgit dintr-o ședință ce a avut loc la Ministerul Transporturilor. De curând, a propus două inițiative pentru siguranța rutieră, dar oficialii de la MT le-au respins, acuză cunoscutul pilot de raliuri și expert în conducere defensivă.

România, prima din Uniunea Europeană la numărul de accidente rutiere grave și la numărul de morți pe șosele, are nevoie de urgență de un masterplan, avertizează Titi Aur. Însă, Guvernul nu se preocupă de această problemă, susține multiplul campion.

„Avem nevoie de un adevărat masterplan, program, proiect pentru a pune siguranța rutieră la punct. Acest proiect ar trebui să fie inițiat fie de președintele României, fie de prim-ministru.

Tot ce e sub acest nivel poate fi cu șanse mici de reușită, dar în același timp, acest masterplan ar trebui să fie coordonat de Consiliul interministerial pentru Siguranță Rutieră (CISR), înființat în anii ‘90. După Revoluție, CISR a plecat din curtea Ministerului de Interne. Înainte de Revoluție, doar Miliția Rutieră să ocupa de siguranță rutieră, inclusiv de școlile de șoferi, garaje, service-uri etc. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană (UE), siguranța rutieră s-a mutat în curtea Ministerului Transporturilor (MT), cu școli de șoferi, autorizații de mers pe drumuri, autorizații de service-uri, atestate profesionale, RAR etc.”, a declarat Titi Aur, pentru Ziare.com.

Titi Aur: „Acest consiliu, responsabil de siguranța rutieră, este fără președinte”

CISR-ul, responsabil de elaborarea unei strategii și implementarea unor măsuri în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere are mai degrabă rol decorativ, susține cunoscutul pilot de raliuri.

„Înainte, dacă siguranța rutieră era la Ministerul de Interne și cei responsabili aveau putere, acum s-a decis, conform cutumelor europene, să se înființeze acest consiliu interministerial, din care fac parte doar ministerele implicate - Ministerul Transporturilor, Ministerul Educației, Ministerul de Finanțe, autorități locale etc.

Acest consiliu are sediul la Ministerul Transporturilor, de care răspunde direct prim-ministrul, președinte e ministrul Transporturilor, potrivit legii. Dar ministrul Transporturilor deleagă, de obicei, un secretar de stat care să fie președinte, iar din luna martie nici nu a mai fost delegat nimeni. Acest consiliu, responsabil de siguranța rutieră, este fără președinte. Acest consiliu ar trebui să lucreze în comisii în fiecare lună, ar trebui să se întâlnească în plen o dată la trei luni, iar o dată la un an trebuie să se facă un consiliu interministerial mare, cu miniștri de la aceste ministere, pentru a decide anumite lucruri mărețe pentru siguranța rutieră, la propunerea membrilor care au lucrat în comisii”, a punctat Aur.

Titi Aur: „Adriana Kalapis nu vrea siguranță rutieră. Dacă nu vrea ea, nimic nu se face”

Directoarea Direcției Rutiere din Ministerul Transporturilor, Adriana Kalapis, ar fi oficialul care se opune măsurilor propuse de către Titi Aur.

„În practică, nu se mai întâmplă nimic: nici comisii, nici plenul mare. Practic, deși pe hârtie există, s-a desființat. Acesta e un subiect pe care l-am discutat. Sunt șanse minime să se mai întâmple ceva bun, pentru că este o doamnă, Adriana Kalapis, care nu vrea siguranță rutieră. El e omul care se opune măsurilor de siguranță rutieră! Dacă nu vrea ea, nimic nu se face acolo”, a mai dezvăluit Titi Aur.

Din partea Ministerului Transporturilor, respectiv a Adrianei Kalapis nu ar exista interes nici pentru încurajarea cetățenilor de a urma cursuri de conducere defensivă.

„Al doilea lucru pe care l-am discutat, legea nr. 20/2022, care are două părți:

- reglementează cursurile de conducere defensivă (...);

- a doua parte a legii, acordarea de facilități fiscale, din impozitele celor care urmează să le plătească, persoanelor urmează astfel de cursuri.

(...) Din păcate, Ministerul Transporturilor, din nou prin renumita doamnă Kalapis nu vrea să facă normele. De 3 ani și 9 luni nu se dau normele, deși legea prevedea 6 luni. Fără aceste norme, nu funcționează legea”, a mai acuzat Aur.

Expertul în conducere defensivă pare că s-a resemnat.

„Nu vor să facă nimic, pe formula ‘nu ne puneți la treabă!’. Un funcționar al statului român, plătit să se ocupe de siguranța rutieră, reprezentant al României la toate întrunirile din Europa, specializate în siguranță rutieră… Când vine în România, nu vrea să se mai ocupe de siguranța rutieră.

Am plecat dezamăgit, nu cred că e nicio șansă. Nu mi s-a zis direct, dar am înțeles că asta este… Nici pentru o inițiativă, nici pentru alta”, a concluzionat Titi Aur, pentru Ziare.com.

Cine e Adriana Kalapis, oficialul de la Ministerul Transporturilor care a primti acuzații grave din partea lui Titi Aur?

Ziarul Puterea sugerează faptul că Adriana Kalapis ar fi protejată de către Sorin Grindeanu (PSD).

„Surprinzător este și faptul cum aceasta a ajuns să ocupe o funcție așa de mare în Ministerul Transporturilor, mai ales că nimeni nu prea știe ce pregătire are ea. Mai mult, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a refuzat să precizeze pentru Puterea ce studii are doamna directoare Adriana Kalapis. De ce oare?”, au notat jurnaliștii de la Puterea.ro.

Adriana Kalapis ar încasa la final de lună un salariu mai mare decât al ministrului de la Transporturi.

„Directoarea Direcției Rutiere din Ministerul Transporturilor, Adriana Kalapis, a ajuns să fie remunerată lunar mai bine decât ministrul Transporturilor, dar și decât premierul Marcel Ciolacu și președintele României. Cum? Prin faptul că face parte de ani buni din comisiile de examinare de la Autoritatea Rutieră Română (ARR) conform OUG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. Astfel, anul trecut a declarat că a încasat ca director suma de 126.082 de lei, iar din comisiile de la ARR a mai beneficiat de 266.524 de lei (...)

Practic, prin această sinecură de la ARR, directoarea Adriana Kalapis își mai trage două sau chiar trei salarii, adică îi intră în conturi de la minister și ARR cam 80.000 de euro pe an”, a mai precizat sursa citată, în aprilie 2025.

În urma acuzațiilor lansate de către Titi Aur și Puterea, Ziare.com a solicitat un punct de vedere de la Ministerul Transporturilor.

