Titlurile de stat aduc dobânzi mai bune decât depozitele bancare. Ministerul Finanțelor anunță o nouă ediție FIDELIS

Ministerul Finanțelor anunță o nouă ediție FIDELIS, în perioada 6-13 noiembrie 2026, care este cea de-a 11-a ediție din acest an.

Titlurile FIDELIS vor oferi dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro.

De asemenea, luna noiembrie 2026 aduce două tranșe speciale de titluri de stat FIDELIS, în lei și în euro, dedicate investitorilor care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iunie 2026.

„O nouă ediție FIDELIS în noiembrie: dobânzi de până la 7,75% la titlurile de stat. Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 6-13 noiembrie 2026, cea de-a XI-a ediție FIDELIS din acest an, care aduce investitorilor dobânzi atractive de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60% la cele în euro”, anunță, vineri, Ministerul Finanțelor, într-un comunicat de presă.

Astfel, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

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Ministerul Finanțelor precizează că și la această ediție este susținută donarea de sânge prin campania „România are sânge de rocker”, derulată în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM, oferind donatorilor posibilitatea de a beneficia de condiții avantajoase de subscriere.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul FIDELIS, ediția din noiembrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile.

Dobânzile în lei sunt de 6,60% - cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani și de 7,75% cu scadența la 10 ani.

În euro, dobânzile sunt de 4,50% cu scadența la 3 ani, de 5,50% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge și de 6,60% cu scadența la 10 ani.

În noiembrie 2026 vor fi lansate și două tranșe speciale de titluri de stat FIDELIS, în lei și în euro, dedicate investitorilor care fac dovada donării de sânge, de la 1 iunie 2026.

Aceștia vor beneficia de o dobândă de 7,60% pentru titlurile în lei, cu scadență la 2 ani, și de o dobândă de 5,50% pentru titlurile în euro, cu scadență la 3 ani, se arată în comunicat.

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Donatorii-investitori beneficiază și de praguri minime de subscriere reduse: de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei, respectiv de la 1.000 de euro la doar 100 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Investitorii în titlurile de stat FIDELIS se bucură de facilități precum posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă și venituri obținute din deținerea titlurilor neimpozabile, precum și flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

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