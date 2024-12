Românii pot împrumuta Statul prin titluri Fidelis și Tezaur, începând de luni. Ce dobânzi oferă Ministerul Finanțelor și cum diferă cele două programe de investiții

Începând de luni, 9 decembrie, românii vor putea investi în titluri de stat Fidelis și Tezaur pentru luna decembrie 2024. Titlurile de stat emise prin programul Tezaur vin cu maturități de 1, 3 sau 5 ani și cu dobânzi anuale de 6,45%, 7,20% și respectiv, 7,60%. Au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată. Subscrierea pentru Fidelis, în schimb, se poate face prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale şi Alpha Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti. Spre deosebire de titlurile Fidelis, programul Tezaur nu are o sumă minimă de subscriere.

Titlurile de stat Fidelis pentru luna decembrie 2024

Pentru titlurile de stat Fidelis, obligațiunile sunt listate la Bursa de Valori București, iar românii le pot cumpăra până în data de 18 decembrie.

Investitorii pot opta, în afară de obişnuita emisiune cu scadenţa de 1 an, pentru titlurile de stat cu maturitate de 3 ani, în lei, la o dobândă de 7,90% pe an, cea mai mare de până acum. În plus, investitorii care doresc să subscrie în euro beneficiază în premieră de scadenţe diferite faţă de ediţiile anterioare: o emisiune cu scadenţă la 2 ani şi dobândă de 3,75% pe an şi una pe 7 ani, cu dobândă de 5,75% pe an.

Conform comunicatului emis de Ministerul Finanţelor, instituția continuă să susţină donarea de sânge prin tranşele speciale dedicate donatorilor de sânge care se vor aplica pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadenţa la 1 an şi 3 ani, cu dobândă de 7,45% şi, respectiv, 7,90%. Un alt beneficiu oferit donatorilor este scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. Pot beneficia de condiţiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iulie 2024.

În afară de tranşele speciale, ediţia FIDELIS care debutează pe 9 decembrie va conţine şi următoarele emisiuni: titluri de stat în lei, cu scadenţe de 1 an şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,45% şi, respectiv, 7,60%, şi titluri de stat în euro, cu scadenţe de 2 ani şi 7 ani şi dobânzi anuale de 3,75%, respectiv, 5,75%.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital, sunt neimpozabile.

Deţinătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni. De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă, primind dobânda aferentă perioadei de deţinere.

Titlurile de stat Tezaur: fără sumă minimă de subscriere

În cazul titlurilor din programul Tezaur, cei interesați pot subscrie direct la Trezorerie, prin Spațiul Privat Virtual sau prin Poșta Română. Aceste titluri au maturități de 1, 3 și 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,45%, 7,2% și respectiv, 7,6%.

Titlurile de stat pot fi achiziționate după următorul calendar:

Între 9 decembrie 2024 - 9 ianuarie 2025 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

Între 9 decembrie 2024 - 10 ianuarie 2025 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

de la sediul unităților Trezoreriei Statului; Între 9 decembrie 2024 - 9 ianuarie 2025 în mediul urban și 9 decembrie 2024- 8 ianuarie 2025 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Dobânda este anuală și se plătește la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. Totodată, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, relatează Digi 24.

