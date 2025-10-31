Noile titluri de stat Fidelis. Ce dobânzi pune la bătaie Ministerul Finanțelor

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 14:55
337 citiri
Noile titluri de stat Fidelis. Ce dobânzi pune la bătaie Ministerul Finanțelor
FOTO Facebook.com/Ministerul Finantelor

Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Fidelis, disponibilă în perioada 7–14 noiembrie 2025, prin care populația poate subscrie titluri de stat denominate în lei și în euro, listate la Bursa de Valori București. Produsele ofertate vin cu dobânzi fixe diferențiate în funcție de valută și maturitate, iar veniturile obținute sunt scutite de impozit.

Pentru emisiunile denominate în lei, calendarul ofertei precizează randamente de 6,95% pentru maturitatea de 2 ani, 7,35% pe 4 ani și 7,70% pe 6 ani. În ceea ce privește titlurile în euro, condițiile propuse sunt de 3,90% pe 3 ani, 5% pe 5 ani și 6,30% pe 10 ani. Investitorii au posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență, la prețul de piață.

Programul păstrează și tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, care beneficiază de o dobândă de 7,95% pe an pentru titlurile în lei cu scadența la 2 ani. Pragul minim de subscriere pentru această categorie este redus la 500 de lei, în timp ce pentru celelalte tranșe pragul minim standard este de 5.000 de lei sau 1.000 de euro, în funcție de valută. Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei, respectiv 100 de euro.

Subscrierile pot fi realizate prin intermediul băncilor partenere ale programului: BT Capital Partners & Banca Transilvania, BCR, BRD, UniCredit Bank și TradeVille, în colaborare cu Libra Bank. Ministerul Finanțelor precizează că titlurile sunt listate la Bursa de Valori București, ceea ce facilitează tranzacționarea ulterioară pe piață secundară.

Programul Fidelis a atras în acest an sume importante: cele nouă ediții desfășurate în 2025 au adus investiții totale de peste 18,3 miliarde de lei, realizate prin aproape 190.000 de ordine de subscriere. Din numărul total de participanți, aproape 30.000 au fost donatori de sânge, care au plasat în titluri peste 1,7 miliarde de lei, arată datele Ministerului Finanțelor.

Fidelis continuă astfel să fie prezentat de autorități drept o sursă semnificativă de finanțare în lei pentru stat, dar și o opțiune de economisire pentru populație, într-un context în care nivelul dobânzilor pe piața financiară rămâne ridicat. Subscrierile se desfășoară pe perioada anunțată, iar investitorii interesați trebuie să ia în calcul termenele și pragurile minime pentru fiecare tranșă.

#titluri de stat, #fidelis, #dobanzi , #stiri economice
