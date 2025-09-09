Statul trăiește datorită împrumuturilor de la români. Ce sume record a atras prin titlurile Fidelis și Tezaur

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 09:31
Titlurile de stat aduc tot mai mulți bani Guvernului

Statul a atras deja 34,5 miliarde de lei de la populație prin programele Fidelis și Tezaur, depășind nivelul record al anului trecut și apropiindu-se de ținta de 45 de miliarde stabilită pentru 2025. Ritmul accelerat al împrumuturilor arată că populația devine un creditor tot mai important pentru finanțele publice, într-un an cu necesar ridicat de finanțare și posibile ajustări la rectificarea bugetară.

Programele Fidelis și Tezaur, prin cele mai recente sesiuni lunare încheiate, au adus statului împrumuturi de la populație de circa 3,7 miliarde de lei, ceea ce urcă totalul de la început de an și până în prezent la 34,5 miliarde de lei, potrivit calculelor Profit.ro, peste nivelul de 32,7 miliarde lei de anul trecut.

Împrumuturile de la populație, utile Guvernului

Având în vedere necesarul foarte mare de împrumut anunțat și pentru acest an, cu perspectiva de a fi revizuit în creștere, posibil chiar și cu peste 20 de miliarde de lei, odată cu rectificarea bugetară, ritmul alert al împrumuturilor de la populație este util Guvernului. Ținta pentru 2025 este să atragă 45 miliarde de lei prin Fidelis și Tezaur. Cele 45 miliarde de lei ar reprezenta 19,4% din întreg planul de împrumut al statului în acest an (necesarul de împrumut va fi, însă, revizuit la rectificare). Pentru comparație, anul trecut, populația a asigurat 13% din cât a împrumutat statul.

Potrivit informațiilor Profit.ro, prin Tezaur au fost vândute, până în prezent, populației titluri de stat de 20,6 miliarde lei. În cadrul programului Tezaur, populația poate investi în titluri de stat la Trezoreria statului, la oficiile Poștei și prin platforma Ghișeul.ro.

Împrumuturi de peste 232 de miliarde de lei pentru 2025

Prin Fidelis, populația a creditat statul în acest an cu 13,89 miliarde lei. Fidelis oferă posibilitatea de a subscrie titluri de stat listate la bursă. În timp ce anul trecut Tezaur a adus circa 16,2 miliarde lei, iar Fidelis 16,5 miliarde lei, anul acesta Tezaur pare să susțină în măsură mai mare finanțarea statului.

Statul a împrumutat în total 176 miliarde lei în primele 7 luni. Ținta pentru 2025, de 232 miliarde lei, va fi majorată la rectificare.

De la instalarea noului Executiv, condus de Ilie Bolojan, pe 23 iunie, împrumuturile s-au ridicat la aproximativ 41 de miliarde de lei. Pentru întreg anul 2024, Guvernul a împrumutat 252 miliarde de lei, programul de împrumuturi fiind suplimentat în mai multe rânduri în cursul anului, ca urmare a majorării țintei de deficit bugetar.

Volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi atrase de Ministerul Finanțelor este estimat la 232 miliarde lei pentru 2025, cu aprox 8% mai puțin față de volumele atrase în anul 2024 (252 miliarde lei). Aceste date, încă oficiale, se vor modifica ca urmare a rectificării bugetare.

