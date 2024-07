De ce a ajuns România să aibă profesori de nota 1. Dezastrul de la Titularizare, explicat de fosta ministră Ecaterina Andronescu: „Nu mai e o meserie atractivă"

Rezultatele examenului de Titularizare au confirmat din nou, declinul puternic al învățământului românesc. Sub 42% dintre candidați au obținut note de trecere, adică minimum nota 7. Totuși, din cauza penuriei de personal, continuă să ajungă la catedră profesori cu note de 1 și de 2, o situație alarmantă despre care Ziare.com a discutat cu fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu.

Majoritatea cadrelor didactice sunt slab pregătite și mediocre, avertizează fostul oficial.

„Sunt rezultate foarte slabe. În primul rând, e foarte mare numărul celor care au ieșit din sala de examen imediat cum au primit foile de examen, sunt aproape 3.000 de profesori. Nu ai cum să vrei să fii profesor și să mergi la examen nepregătit. Nu mi-am imaginat că m-aș putea duce eu, ca profesor, la un curs, fără a mă pregăti în mod corespunzător. Și la examen, la fel.

Apoi, vorbim despre ponderea foarte mare a notelor între 5 și 7, ceea ce e o dovadă a unei mediocrități, nu avem cum să nu recunoaștem acest lucru. Nu putem cere performanță de la sistemul de învățământ dacă nu avem și profesorii adecvați acestei performanțe", a declarat Ecaterina Andronescu, pentru Ziare.com .

Principalul motiv al scăderii calității educației

Principala cauză a deteriorării calității învățământului e reprezentată de salariile foarte mici.

„În opinia mea, salariile sunt foarte mici. Astfel, foarte mulți tineri nu-și doresc o carieră în învățământ. Astăzi auzeam că se vorbește despre faptul că profesorii au prea mult timp liber. Însă, profesorii din preuniversitar, care de multe ori nu au deloc vacanță, pentru că trebuie să facă cercetare, sunt încă în activitate. Iar de la 1 septembrie, potrivit calendarului, oricum trebuie să vină la școală. Sunt prea puține elementele de atractivitate ale sistemului de învățământ.

Salariile, de ani de zile, sunt foarte mici. Astăzi am discutat cu o companie care se ocupă de vopseluri și avea nevoie de un absolvent de chimie, pe care voiau să-l angajeze. Am întrebat oficialul respectivei companii de la ce nivel salarial se pleacă, în fabrică. Mi s-a spus că de la peste 6.000 de lei, plus transportul asigurat", a transmis fostul ministru al Educației.

Meseria de profesor, și prost plătită, și nerespectată

Meseria de profesor, respectiv învățător, nu mai este tratată cu respect nici prin remunerație, nici prin prisma „prerogativelor" pe care le au la dispoziție cadrele didactice, crede Ecaterina Andronescu. Nu puține sunt cazurile în care părinții vin la școală pentru a impune sau negocia notele.

„Trebuie regândit cumva, din mai multe puncte de vedere, respectul față de cadrele didactice, autonomia profesională pe care trebuie să i-o asiguri, inclusiv prin lege, metodologii. Din actuala lege, statutul e doar un capitol. Înainte exista un statut al cadrului didactic, ce-i oferea acestuia o anumită poziție socială. Anumite documente au diminuat aproape permanent autoritatea profesională a dascălului.

Eu mă așteptam ca în lege să se specifice faptul că profesorul are autonomie profesională. Asta nu înseamnă că-i dau bățul în mână, ci altceva. Vă reamintesc, în primul an al pandemiei, li s-a cerut profesorilor să negocieze notele cu părinții. E un lucru care nu a atârnat greu doar atunci, ci multă vreme de-acum încolo", a mai punctat Andronescu.

Urmează valuri de pensionări și de plecări în Vest

O altă problemă crucială a sistemului de învățământ este media de vârstă mult prea mare a cadrelor didactice, care înseamnă, automat, că în următorii ani, vor urma valuri masive de pensionări. Nu există prea mulți doritori care să intre în sistem și, mai mult, cei care totuși vor o carieră didactică și sunt competenți, vor fi atrași în Occident, susține Ecaterina Andronescu.

„E o problemă media mare de vârstă a celor din sistem. În opinia mea, trebuie create niște parteneriate între universitățile care formează profesori și inspectoratele școlare care au imaginea evoluției corpului profesional. Astfel, viitoarele cadre didactice vor intra în dialog cu inspectoratele încă de dinainte de finalizarea facultății.

O altă chestiune care este precum o sabie a lui Damocles în sistemul de învățământ, deficitul de personal în special la științe - matematică, fizică, chimie, biologie în Occident. Ne vom trezi în curând cu un flux al profesorilor din România către Occident. Trebuie prevăzute aceste lucruri, nu trebuie să așteptăm momentul în care vom fi descoperiți", a mai precizat Ecaterina Andronescu, pentru Ziare.com .

Cifrele dezastrului de la examenul de titularizare

Conform Ministerului Educaţiei, au fost prezenţi la examenul de titularizare 31.237 de candidaţi, adică 86,48% din totalul celor 35.971 de candidaţi cu drept de participare. Totodată, 2.669 de candidaţi dintre cei prezenţi s-au retras în condiţiile prevăzute de metodologie, iar 49 de candidaţi au fost eliminaţi din examen, dintre care 11 pentru fraudă/ tentative de fraudă.

„Dintre cei 28.468 de candidaţi cu note, 11.928 de candidaţi (41,9%) au obţinut note peste 7 (dintre aceştia, 74 de candidaţi au obţinut nota 10) - număr în uşoară creştere, comparativ cu anul trecut: 11.448 de candidaţi (între care şi 127 de candidaţi cu note de 10); 10.629 de candidaţi au obţinut note între 5 şi 6,99, consemnându-se o creştere semnificativă (37,34) faţă de anul trecut - 7.978 (33,45%)”, a precizat Ministerul Educaţiei.

Rezultatele finale, după contestații, vor fi comunicate pe data de 31 iulie.

