Titularizare 2024. Cum s-au descurcat profesorii la probele scrise. „Dacă nu aș ști complementul, cum să predau?/ Ar trebui să existe doar inspecție”

Nu doar elevii au fost testați la examenele naționale, ci și profesorii care vor să devină titulari pe un post vacant, scos la concurs. Astfel, peste 37.000 de candidați au susținut, miercuri, 17 iulie, probele scrise la examenul de titularizare. Concurența e acerbă în 2024, deoarece sunt doar 10.000 de posturi vacante și 37.000 de candidați.

Ziare.com a stat de vorbă cu câțiva profesori aflați la început de drum, care au trăit pentru prima dată emoțiile unui examen ce le va asigura stabilitate în sistemul de învățământ.

„Eu am scris cu patos, a picat Nichita Stănescu (n.red. pentru proba de Limba Română), sunt iubitoare de poezie. Apoi, la gramatică nu mi s-a părut greu. Dacă nu aș ști complementul, cum să predau?", se întreabă retoric Lavinia Barnea, cea care dorește să devină profesor titular la o școală din apropierea Capitalei (n.red. localitatea Budești). În ceea ce privește organizarea, nu am întâmpinat probleme majore. Am venit mai devreme, am primit subiectele puțin mai târziu, dar am avut apă și aer condiționat”, a precizat tânăra profesoară, pentru Ziare.com.

Pe de altă parte, Monica Roșu, cea care a susținut titularizarea la Limba Franceză, spune că tot ce ar trebui să conteze în stabilitatea posturilor ar trebui să fie doar inspecția. Proba de miercuri, 17 iulie, i s-a părut dificilă și irelevantă. Ea consideră că proba scrisă ar trebui eliminată de la examenul de titularizare, deoarece elementele de pedagogie se văd la inspecție.

Ads

„Nu înțeleg rostul probei scrise. Am trecut o dată prin facultate, masterat. Ar trebui să se verifice cum predai, să existe doar inspecție. Subiectele de la titularizare nu verifică modul în care tu predai la clasă. Spre exemplu, la proba de azi (n.red Limba și Literatură Franceză) a fost greu. La gramatică, să compari participiul prezent și gerunziul cu adjectivul verbal. Literatură: itinerarul poetic al lui Baudelaire de la naștere până la moarte și metodică: trei acte de limbaj: a da instrucțiuni, a sfătui să facă ceva, a sfătui să nu facă ceva. Aceste lucruri se pot vedea la inspecție, nu în scris”, a spus candidata Monica Roșu, pentru Ziare.com.

Rezultate și depunerea contestațiilor. Cum se face repartizarea pe posturile vacante

Ads

Primele rezultate vor fi afișate în data de 23 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul titularizare.edu.ro.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în perioada 23-24 iulie, după afișarea rezultatelor. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 31 iulie.

Conform metodologiei de examen, repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare.

Ads