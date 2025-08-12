Titus Corlăţean, despre anunțul candidaturii sale la şefia PSD: „A avut un ecou larg în profunzimea partidului. Oamenii încep să se manifeste”

Autor: Maria Popa
Marti, 12 August 2025, ora 14:39
Titus Corlățean FOTO: Hepta

Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat marţi, 12 august, că anunţul său cu privire la candidatura la şefia partidului a avut un ecou larg în profunzimea partidului.

Corlăţean a fost întrebat cum îi va atrage pe colegii săi de partid pentru a-l susţine în competiţia pentru preşedinţia PSD.

"E un larg ecou în profunzimea partidului şi trebuie să înţelegi istoria acestui partid. Şi am trecut prin cicluri diferite, şi prin momente dificile de criză întotdeauna partidul ăsta, în profunzimea lui, a avut resurse de reînnoire şi relansare. Şi dincolo de ceea ce poate apărea ca fiind o formă de înţelegeri între şefi, de cooperative, în congresele partidului oamenii de rând din partid au generat schimbarea.

E o reacţie incredibilă din partea profunzimii, membri de partid, primari, aleşi în Parlament, oameni care au fost abandonaţi de partid, secretari de stat de bună calitate care au fost uitaţi, au fost aruncaţi", a spus Corlăţean la Senat.

„Oamenii încep să se manifeste”

El a adăugat că este "extrem de încurajator faptul că partidul reînvie, devine un partid viu şi oamenii încep să se manifeste".

"Prea au fost tăcuţi, prea au fost mimetici, prea au fost aliniaţi la nişte comandamente date de şefi fără să critice sau fără să vină cu contraargumente. Asta e important, să avem această dezbatere în partid şi să înţelegem că sunt nu doar mizele interne al PSD de a redeveni partid important, dar sunt mize ale României", a afirmat acesta.

Corlăţean a mai spus că alegerea conducerii PSD s-a făcut pe un sistem care are şi avantaje, dar şi profunde dezavantaje, acel sistem de moţiune.

"De fapt, e ca la guvern. Când prim-ministrul îşi dă demisia, toată echipa care a fost învestită, la pachet, nu pe compeţii individuale, este demisionară. La noi s-a jucat, aşa, cu statutul", a subliniat aceasta.

Senatorul PSD a mai afirmat că funcţionarea coaliţiei de guvernare ar trebui regândită, iar regulile trebuie refăcute şi respectate.

