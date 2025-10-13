Bombă detonată în PSD. Titus Corlățean își anunță retragerea și face acuzații dure. Presiunile asupra familiei și oamenii fără curaj l-au determinat să renunțe să mai candideze la șefia partidului VIDEO

Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 09:22
983 citiri
Titus Corlățean face acuzații grave FOTO Hepta

Titus Corlățean renunță la PSD, denunțând partidul drept „un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale”. După 24 de ani de activitate, fostul ministru al Justiției susține că „proiectul de înnoire profundă a PSD nu este fezabil” și acuză lipsa curajului și asumării politice în rândul colegilor săi: „PSD-ul nu mai are o viață politică, democratică, vie în partid”, iar realitatea internă transformă formațiunea într-o „entitate cu conținut economic” în care interesele personale predomină asupra ideilor și valorilor.

"Au trecut două luni de când din acest loc, din fața Parlamentului, am anunțat public angajamentul și dorința mea de a-mi asuma candidatură la președinția Partidului Social-Democrat la viitorul congres. Au fost două lunii pline, intense de discuții pretutine în țară cu colege și colege de partid. Alternativa pe care am încercat să o ofer: o echipă de oameni pregătiți, educați, cu limb străine, cu credibilitate, care să ofere speranță membrilor, simpatizanților de partid și să relanseze acest partid, nu este fezabilă. Partidul Social Democrat seamănă tot mai puțin cu un partid politic. Este mai degrabă o entitate cu conținut economic, cu un profil de lideri tranzacționali care preferă să își negocieze, să tranzacționeze propriile interese, influențe, putere, poziții de influență, proiecte și bani. Asta este realitatea. A vorbi astăzi în PSD despre o viziune politică ideologică de relansare a PSD, de reînnoire, despre valori, despre principii, e un lucru neobișnuit", a spus Corlățean.

Acuzații grave

Fostul ministru susține că a fost o perioadă în care a avut și experiențe pozitive, a primit și foarte multe încurajări, dar "am descoperit, pentru că așa este când cineva este la Kiseleff și are butoane, are putere, are influență, are bani, prin instrumentele sale din spațiu public și-a permis să acuze, să lanseze tot felul de acuzații, am descoperit că sunt fie omul rușilor, fie al chinezilor, că am averi nemăsurate. Până și soția mea, profesor și logoped la o școală specială, copii cu dizabilități, o femeie extraordinară care lucrează cu acest copii și ea a devenit un factor negativ în societate. Am văzut aceste lucruri, le-am experimentat, am încercat să merg mai departe. Din păcate, oamenii care gândeau la fel n-au dorit să-și asume acest proiect cu curaj. În al doilea rând, trebuie să constat că în PSD-ul de astăzi găsim tot mai puțin bărbați politici", spune Corlățean.

"Sunt mulți oameni în continuare pregătiți de bună calitate care pot performa și au performat. Foarte puțini care sunt capabili, doritori și curajoși să-și asume public opiniile pe care le susțin altfel, pe la colțuri șușotit, cu teamă, cu frici de a nu fi vizualizați monitorizate. Este o concluzie tristă care arată că, din păcate, PSD-ul nu mai are o viață politică, democratică, vie în partid. Și asta înseamnă moartea politică a unui partid", a transmis politicianul.

Corlățean și-a anunțat încheierea activității politice în PSD.

"Închei, practic, un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD, la bine și la greu. Nu regret existența mea în Partidul Social Democrat în toți acești ani. Ținem legătura și sperăm să fie mai bine pentru România în următorii ani, deși direcția, așa cum o văd eu în clipa de față, cel puțin în PSD, este mai degrabă descurajantă", a mai spus acesta.

