Se ascut cuțitele în PSD. Titus Corlățean atacă actuala conducere: ”Oamenii ăștia au vândut iluzii membrilor de partid / AUR-ul vine peste noi”

Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat joi, 18 septembrie, că AUR-ul vine peste PSD şi ocupă această zonă socială, electorală, el arătând că nu e treaba USR şi PNL, pentru că au alt electorat, de dreapta, iar bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR.

”Să fie un lucru foarte clar. Cu cât noi suntem mai mici, PSD-ul, cu atât AUR este mai mare. AUR-ul vine peste noi, ocupă această zonă socială, electorală. Nu e treaba USR şi PNL, au alt electorat, de dreapta. Ei se bat pe ce este pe acolo, pe dreapta. Nu, bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR. Să fie foarte clar”, a declarat Titus Corlăţean în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM. Potrivit senatorului, PSD are de recuperat segmente uriaşe de electorat, care nu sunt plecate definitiv. ”Au fost nemulţumiţi, au fost frustraţi, s-au dus acolo că n-au avut altă variantă. Oamenii ăia încă pot să vină şi putem să-i aducem dacă facem o schimbare profundă în PSD. Deci bătălia adevărată se va da între PSD şi AUR”, a subliniat Corlăţean.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă ca PSD să treacă strategic în opoziţie şi să se lupte cu AUR pentru electoratul pierdut, Titus Corlăţean a precizat că ”asta ar însemna, dincolo de alţi paşi şi alte strategii, ca PSD-ul să-şi revină, să redevină un partid serios, puternic”.

Corlăţean: ”În primul rând, partidul ăsta n-ar fi trebuit să intre la guvernare.

Senatorul PSD a mai declarat, întrebat dacă ar scoate PSD de la guvernare în cazul în care ar ajunge preşedintele partidului, că partidul n-ar fi trebuit să intre la guvernare, el adăugând că le-a spus colegilor că nu trebuie să stea patru ani în opoziţie, dar să îşi ia vreo şase-nouă luni sabatice, în care să se repună la punct, să genereze o nouă echipă, o imagine, cu legitimitatea din Congres.

”În primul rând, partidul ăsta n-ar fi trebuit atunci să intre la guvernare. (..) Oamenii ăştia au vândut iluzii membrilor de partid. Intrăm la guvernare, o să fie bine. Au vândut iluzii pentru că ei ştiau şi funcţii, bineînţeles, şi proiecte, şi bani, le-au vândut ca iluzie. Pentru că oamenii ştiau, cei de sus, că va urma o perioadă complicată, dificilă, de restricţii, de austeritate, de tăieri. (..) Spuneau că intrăm noi la guvernare şi rezolvăm nu ştiu ce fel de probleme şi funcţii şi aşa mai departe. Nu. Eu le-am spus atunci în Comitetul Politic Naţional, oameni buni, haideţi, nu fiţi tentaţi de câştigurile astea pragmatice, pe termen scurt, iluzorii. Haideţi să preferăm un câştig mai profund, strategic, pentru partid şi pentru România, pe termen mediu şi lung. Şi le-am spus, nu trebuie să stăm patru ani în opoziţie. Haideţi să ne luăm, dacă nu un an sabatic, vreo şase-nouă luni sabatice, în care să ne repunem la punct în partid, să generăm o nouă echipă, o imagine, să dăm oxigen şi să revenim puternici, cu legitimitatea din Congres şi să intrăm la guvernare, după ce putem susţine o perioadă, din Parlament, că a mai funcţionat. Noi am intrat în UE şi în NATO cu un guvern PSD minoritar susţinut din Parlament de către UDMR şi parţial, în prima parte, de liberali. Şi poate că guvernarea era şi mai coerentă cu trei partide asumate de dreapta, nu cu unul de centru stânga, care are o anumită viziune, şi cu trei de dreapta”, a arătat Corlăţean.

Titus Corlăţean a precizat că, ”dacă ai intrat la guvernare, nu prea mai ai cum să ieşi acum, pentru că în octombrie îţi mai vine o ultimă evaluare pe nişte rating-uri de ţară şi nu o doreşte nimeni. ”Dacă ai intrat la guvernare, măcar schimbă calitatea guvernării. În interiorul coaliţiei, nu pe la televizoare”, a mai arătat el. Despre organizarea Congresului PSD, Titus Corlăţean a spus: ”Chestiunea cu Congresul, a anunţat că va fi în septembrie, trece septembrie şi văd o modalitate aşa de gestiune discretă, de amânare, de căutare de tot felul de soluţii. Nu mie trebuie să-mi fie adresată întrebarea. Singurul lucru pe care pot să-l spun este: cu fiecare unitate de timp care trece, continuăm să pierdem şi să ne facem tot mai mici”.

