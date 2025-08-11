Se încinge lupta pentru șefia PSD. Cum ar arăta partidul sub conducerea lui Titus Corlățean. „Nu uitați, e linia lui Dragnea”

Congresul PSD se apropie, iar pentru Sorin Grindeanu și gruparea sa nu se anunță o victorie atât de sigură pe cât se credea. Senatorul Titus Corlățean și-a exprimat clar intenția de a prelua șefia partidului, nemulțumit de modul în care PSD este tratat de către colegii de coaliție, dar și de modul în care este condusă formațiunea social-democrată.

S-a vorbit despre legăturile senatorului PSD cu fostul lider social-democrat și premier Victor Ponta, al cărui ministru de Externe a fost, și despre posibila influență pe care Ponta ar avea-o prin intermediul lui Corlățean.

Nemulțumirile din partid legate de poziția PSD în interiorul coaliției, unde mulți membri reclamă faptul că echipa lui Grindeanu nu are un cuvânt de spus când vine vorba despre măsurile luate de Guvern, ar putea determina votul să se îndrepte către alternative precum Titus Corlățean, care până acum, la nivel oficial, se bucură de susținerea primarului „disident” PSD de la Buzău, Constantin Toma, și a lui Robert Cazanciuc.

Titus Corlățean pregătește, însă, o altă viziune pentru PSD, una care să ducă partidul înapoi în epoca Dragnea, când proto-suveranismul își făcea debutul, revitalizat după ieșirea PRM din peisajul politic. Corlățean este cunoscut pentru viziunile sale ultraconservatoare, fiind un aprig susținător al familiei tradiționale și chiar un opozant al vaccinării obligatorii și al avortului.

Ads

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că Titus Corlățean nu și-a lansat candidatura fără o susținere minimă în interiorul partidului, iar această susținere ar veni pe filieră neo-protestantă.

„Am văzut declarația domnului Grindeanu care spune că-l apreciază și că l-ar sprijini și vota pentru funcția de secretar general al partidului și că această competiție în interiorul PSD este binevenită. Pe de altă parte, dincolo de declarația absolut politicoasă și firească, Titus Corlățean nu și-a lansat candidatura fără o minimă susținere în interiorul partidului. În ce zonă? Sigur că e interesant, având în vedere legăturile sale transparente cu grupările fundamentaliste religioase”, spune politologul.

Cristian Pîrvulescu amintește faptul că senatorul PSD s-a opus vaccinării obligatorii și că a făcut campanie pentru modificarea Constituției pentru a împiedica căsătoriile între persoane de același sex, valori care nu sunt coerente cu social-democrația europeană.

Ads

„Valorile pe care le reprezintă sunt mai degrabă caracteristice extremei drepte europene sau ultra-conservatorismului, le găsim la AUR, SOS și POT. Sigur că ele, în ambiguitatea politicii românești, se regăsesc și la PSD și PNL, dar par să fie secundare. Când un asemenea personaj candidează pentru președinția partidului, deja afirmă o anumită linie și această linie poate să însemne despărțirea de social-democrația europeană și apropierea de alte grupări politice din Parlamentul European”, subliniază Pîrvulescu.

Politologul spune că PSD riscă să calce pe urmele socialiștilor moldoveni, care le-a fost partid frate în trecut, care a părăsit familia socialistă și a trecut la conservatori.

„Nu uitați, e linia lui Dragnea. E adevărat, Dragnea nu era din motive ideologice, mai degrabă din motive pragmatice, care priveau alianța cu Viktor Orban și cu PiS-ul din Polonia. În ceea ce privește electoratul, este o mare ambiguitate aici. Pe de-o parte, electoratul PSD, ăla pe care l-am descris ca fiind cultural rural este unul apropiat de AUR, iar pe de altă parte este un electorat care se ferește de anarhie și de extremă”, adaugă acesta.

Ads

În ceea ce privește legătura lui Titus Corlățean cu Victor Ponta, senatorul fiind văzut drept un reprezentant al fostului prim-ministru în PSD, Cristian Pîrvulescu nu crede că mai este de actualitate, fiind mai degrabă o „legătură istorică”.

„În realitate, din 2015, traiectoriile lor s-au despărțit destul de mult și niciodată relația cu Ponta nu a fost una foarte strânsă. A fost una, să zicem, pragmatică. Venea și reprezenta deja în interiorul PSD, deși inițial nu a fost așa, un curent care devenea din ce în ce mai important la nivel electoral. Disciplina electorală a celor care sunt influențați de fundamentalismul neoprotestant este extraordinar. Eu cred că vorbim despre un milion de votanți disciplinați care fac diferența”, punctează Pîrvulescu.

Cristian Pîrvulescu nu crede că revenirea la PSD-ul „dinainte de 2019” este o carte câștigătoare. În ceea ce privește competiția pentru șefia partidului, politologul se așteaptă să mai apară și alți candidați.

Politologul George Jiglău, lectorul Universității Babeș-Bolyai, spune că există diferențe între Liviu Dragnea și Titus Corlățean.

Ads

„N-aș merge pe asemănarea cu Dragnea din simplul motiv că Titus Corlățean este un tip ceva mai educat și mai intelectual, cu un discurs ceva mai sofisticat decât cel pe care îl avea Dragnea. Mi se pare că e un alt aluat. E adevărat, cu Dragnea partidul s-a dus spre o abordare mai conservatoare evidentă, dar, pe de altă parte, baza conservatoare de pe vremea lui Dragnea a fost pregătită de perioada Ponta”, spune politologul.

George Jiglău este de părere că o comparație bună cu un PSD condus de Titus Corlățean ar fi cu ultima parte a mandatului lui Victor Ponta la șefia social-democraților.

„Eu cred că de fapt mișcarea cu Corlățean este mișcarea cu Ponta. Eu când am văzut anunțul lui Corlățean m-am gândit la Ponta, acolo e mișcarea, zic eu, doar că Ponta din anumite motive nu-și asumă, poate să nu se expună, poate testează cu Corlățean”, spune acesta.

Jiglău punctează faptul că, în comparație cu congresul PSD de anul trecut, acesta este diferit, în contextul în care tensiunile din partid sunt și mai mari după eșecurile de la alegeri, coroborate cu nemulțumirile legate de poziția PSD în Guvern.

Ads

„Acum se vede că apele sunt foarte tulburi în PSD. Erau oricum. E normal să fie așa, pentru că partidul este în cel mai jos punct pe care l-a avut de foarte multă vreme încoace, poate că niciodată nu a fost atât de jos. Ei au pierdut cam tot, iar victoria de la parlamentare este mai mult una de avarie, că nu s-a simțit ca o victorie adevărată”, adaugă politologul.

Lectorul Universității Babeș-Bolyai este de părere că suntem într-o perioadă de reașezare a sistemului de partide, iar PSD riscă să nu-și găsească locul, deoarece, pe de-o parte, partide conservatoare precum AUR sunt mult mai eficiente, iar ei sunt undeva la centru.

„Deci de aici cred că vine tensiunea din partid, și de aici desigur că profită figurile despre care vorbim, care sunt cam aceleași din anii trecuți, dintr-un PSD, hai să spunem, puternic, și ce o să iasă de aici, dacă ne întoarcem la un PSD 2014, e o variantă cu siguranță, ar putea fi chiar câștigătoare, dar nu-i văd pe Ponta și Corlățean reușind să țină piept discursului conservator pe care-l au AUR, Georgescu și toată tabăra aceea”, subliniază acesta.

Ads

Senatorul Titus Corlățean a anunțat, duminică seară, 10 august, că a luat decizia de a candida pentru funcția de președinte al PSD, pentru a revitaliza formațiunea.

Acesta crede că PSD este „ținut undeva pe margine” în actuala coaliție și este în prezent „undeva aproape de derizoriu”.

Titus Corlățean mai consideră că partidul s-a depărtat de temele naționale și că trebuie să se întoarcă la acestea și să-și facă vocea auzită.

El este unul dintre membrii de seamă ai PSD care s-a arătat în favoarea intrării partidului în Opoziție.

Până acum, senatorul Robert Cazanciuc și primarul Buzăului, Constantin Toma, și-au anunțat susținerea publică pentru Corlățean la congresul viitor al PSD.

Ads