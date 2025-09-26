Titus Corlățean, revoltat pe tema dronelor: „Trebuie să arătăm că suntem stăpâni în țara asta!”. Propunerea fostului ministru de Externe

Titus Corlățean, președinte al Comisiei de Politică Externă, fost ministru de Externe și potențial candidat la șefia PSD, are o poziție categorică pe tema dronelor suspecte intrate pe teritoriul țării noastre.

În opinia liderului informal din PSD, MApN trebuie să doboare imediat dronele care survolează ilegal spațiul aerian al României.

„Polonezii, oameni serioși, și-au făcut treaba atunci când au fost supuși la testul ăla cu 19 drone. Ar fi cazul să dăm și noi măcar una-două drone, să nu ne imaginăm că s-au oprit lucrurile astea. Ne vor mai testa rușii, trebuie să arătăm că suntem stăpâni în țara asta, punct”, a declarat Corlățean, pentru TVR Info.

Ce s-a stabilit în CSAT, în legătură cu dronele suspecte

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis joi că aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO, iar cele civile, la ordinul ministrului Apărării. CSAT s-a reunit ca să pună la punct protocolul de reacție împotriva dronelor care intră neautorizat în spațiul nostru aerian.

Discuția din CSAT vine după ce o dronă rusească a ajuns în spațiul aerian al României, a rămas în jur de 50 de minute și a fost însoțită de avioanele de poliție aeriană până când a intrat în Ucraina. În ultimele zile, au fost mai multe incidente de acest tip și în alte țări europene membre NATO – Polonia, Estonia și Danemarca.

