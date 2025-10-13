Gruparea Grindeanu are undă verde la șefia partidului, după ieșirea din cursă a lui Titus Corlățean: „Era mai bine să existe o competiție internă”

Congresul PSD în care urma să se aleagă noua conducere a partidului se anunța a fi unul interesant. Senatorul Titus Corlățean își anunțase candidatura împotriva grupării Grindeanu, având susținători în interiorul partidului, iar pentru prima dată după mult timp părea că nu va mai fi doar un congres de reconfirmare a noii conduceri.

Luni, însă, 13 octombrie, Corlățean a postat un mesaj și un videoclip pe pagina sa de Facebook în care își anunță retragerea din competiția internă pentru șefia partidului și, cel puțin în aparență, ieșirea din partidul în care a activat 24 de ani. Acesta a acuzat că „proiectul” său nu se poate realiza, iar PSD „a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă.”

Viziunea pe care Corlățean voia să o impună în partid, dincolo de „echipa de oameni pregătiți, cu educație, care știu limbi străine și cu credibilitate”, era una mult mai conservatoare decât ceea ce experimentează social-democrații în aceste zile. Venirea lui Titus Corlățean la conducerea partidului ar fi tras PSD înapoi cu 10 ani, în perioada Dragnea, în vremurile „suveranismului timpuriu”, iar asta ar fi putut avea urmări devastatoare pentru partid, intrând pe un segment pe care AUR pare să-și asimileze concurența.

Ads

Odată cu dispariția din peisaj a lui Titus Corlățean, gruparea Grindeanu nu pare să mai aibă niciun obstacol în calea obținerii conducerii partidului, PSD urmând să rămână așa cum era și până acum, cu un picior în sfera „pro-europeană și nord-atlantică”, iar cu celălalt în conservatorism cultural.

Dincolo de viziunea reprezentată de contracandidatura lui Titus Corlățean, competiția internă este bună în esență și cât se poate de democratică, fiind capabilă să determine niște schimbări interne atât de necesare în PSD și, poate, o reorientare ideologică către valorile social-democrate europene.

Consultantul politic Adrian Zăbavă subliniază, la rândul său, importanța competiției în interiorul partidelor, inclusiv în PSD, iar lipsa ei se traduce în „ceva rău” și pentru societate, mai ales dacă sunt partide importante.

„Dacă ne raportăm la principiile democrației, lipsa competiției, inclusiv în interiorul partidelor, poate să fie de rău augur pentru acele partide, iar dacă ele sunt niște partide importante pentru societatea românească, asta se traduce și în ceva rău pentru societate. Indiferent de cum ar arăta competiția, dacă pierdem încrederea în competiție, atunci pierdem și încrederea în anumite valori sau principii ale democrației”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Ads

Consultantul remarcă faptul că, în acest context, în care gruparea Grindeanu pare să fie favorită la șefia partidului, în lipsa unei competiții interne, PSD ar rămâne pe aceeași linie de până acum, cea stabilită de Marcel Ciolacu.

Mesajul lui Corlățean, în care pare că-și anunță retragerea din cursa pentru șefia partidului și chiar din PSD, este unul care creează confuzie, consideră Adrian Zăbavă.

„E ușor de neînțeles ce s-a întâmplat ieri. În contextul în care dimineața publică acea analiză, urmată la câteva ore distanță de video-ul cu retragerea. Publicarea analizei nu ducea în niciun fel cu gândul la următorul mesaj. Pentru mine e puțin contraintuitiv ce a făcut Corlățean ieri. Lansezi o analiză cu concluzii, în care pui degetul pe rană, dar nu spui că te retragi și pe urmă vii cu un video în care practic îți anunți retragerea din cursă și, cel mai probabil, ieșirea din Partidul Social Democrat”, explică acesta.

Adrian Zăbavă spune că un congres care să valideze echipa Grindeanu la șefia partidului „nu poate fi luată drept stare de fapt la PSD, până în 2028”.

Ads

„Cred că partidul se va afla în situații dificile în următorii ani, care pot duce inclusiv la schimbarea de leadership, în ciuda faptului că ar urma să existe în următoarele luni o validare în congres prin lipsa unor opozanți”, adaugă consultantul.

Acesta nu crede că social-democrații se află într-o „căutare ideologică” de direcție, ci mai degrabă într-o criză de existență, existență amenințată clar de AUR. Se caută „soluții magice” și strategii miraculoase, după părerea sa, dar în niciun fel vreo repoziționare ideologică.

Adrian Zăbavă nu crede că PSD, așa cum este el format astăzi și la cum arată electoratul său, mai poate ajunge să fie un partid social-democrat așa cum sunt cele din alte țări europene.

Politologul Cristian Pîrvulescu este de părere că motivul retragerii lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia partidului este faptul că nu a reușit să atragă susținere suficientă în acest demers.

„Nu a reușit să mobilizeze un număr suficient de mare, ci doar pe doi lideri ai partidului, pe ceilalți îi ține în rezervă pentru a nu suferi represalii, dar este evident. Se retrage din partid, nu știu dacă imediat, nu rezultă dar, din câte înțeleg, istoria domnului Corlățean în PSD este de domeniul trecutului”, afirmă acesta.

Ads

Acesta este de părere că era mai normal și mai bine să existe o competiție internă în interiorul PSD. „În primul rând, am fi văzut care sunt efectiv taberele.”

Senatorul Titus Corlățean și-a anunțat candidatura pentru șefia PSD în urmă cu 2 luni, iar de atunci a reușit să obțină susținerea unor lideri social-democrați precum Robert Cazanciuc sau primarul Buzăului, Constantin Toma.

Consiliul Politic Național al PSD s-a întâlnit luni, 13 octombrie, pentru a stabili data Congresului partidului. La finele ședinței, Sorin Grindeanu a anunțat oficial data, într-o postare pe rețelele sociale:

"Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale".

Ads