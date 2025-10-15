Titus Corlățean s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu, după ce a lansat acuzații grave. "Așa cum stau lucrurile astăzi, PSD-ul practic nu are viitor"

Senatorul PSD Titus Corlăţean, care și-a anunțat retragerea din cursa pentru șefia partidului, a avut miercuri o discuție cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Corlăţean a subliniat că a acționat întotdeauna în interesul partidului și nu a făcut rău colegilor, evidențiind importanța menținerii unui PSD social-democrat puternic în contextul schimbărilor politice și sociale din România.

El a explicat că miza strategică a următorilor ani nu este competiția cu USR sau PNL, ci consolidarea poziției PSD în raport cu AUR, pentru a păstra influența partidului în scena politică națională.

”Am acceptat invitaţia de a avea o discuţie, că suntem totuşi în partidul ăsta, dar asta e o discuţie care rămâne între noi şi în care se spun lucrurilor pe nume”, a spus Corlăţean, după discuţia cu preşedintele interimar al partidului. Întrebat dacă va rămâne în PSD, Corlăţean a răspuns: ”Toate la vremea lor şi se vor afla”.

"PSD este un bun câștigat pentru România"

”Eu am spus public şi mi-am asumat public nişte lucruri. Întotdeauna eu am dorit binele acestui partid. Şi întotdeauna eu n-am făcut rău niciunui coleg (..) iar critica politică trebuie înţeleasă ca o critică politică. Faptul că mi s-a făcut rău de-a lungul anilor este o realitate, dar am dus-o pe picioarele mele. Deja nu mă mai interesează nişte lucruri din care eu nu fac parte”, a arătat Corlăţean.

Întrebat dacă încearcă PSD să vireze cumva spre curentul suveranist, Titus Corlăţean a răspuns: ”Vă spun foarte clar, aţi uitat ce a însemnat acest partid, care este un partid social-democrat şi e un bun câştigat pentru România. Existenţa unui partid social-democrat puternic, mai ales într-o astfel de perioadă complicată, e o necesitate absolută şi avem nişte rădăcini care sunt româneşti. Am spus-o adesea, PSD în România nu e un PSD din Norvegia sau Suedia, este un partid social-democrat în România. Iar poporul meu are nişte rădăcini, inclusiv cele creştine, care au reprezentat un punct de stabilitate şi de continuitate. Nu poţi să negi aceste rădăcini şi valori, pentru că altfel am duce în derizoriu un partid social-democrat care este în România”, a precizat el.

Senatorul PSD a menţionat că una dintre mizele strategice este ca PSD-ul să revină ce a fost, dar mai mult decât a fost, pentru că societatea s-a schimbat şi trebuie să se adreseze unei categorii mult mai largi de electorat.

”Miza strategică şi bătălia strategică în anii care vor urma nu este o bătălie politică între USR sau PNL cu AUR, că n-au treabă şi nu electoratele sunt cele care sunt sincrone, ci între PSD şi AUR. Cine n-a înţeles şi s-a jucat cu cuvintele, făcând tot felul de afirmaţii legate, de exemplu, de proiectul meu, s-a făcut că nu înţelege. Miza strategică a României este ca PSD-ul să nu fie mic şi să lase pe altcineva să domine scena politică românească”, a explicat el.

PSD trebuie să se schimbe

Potrivit lui Corlăţean, s-a schimbat în profunzime societatea, iar oamenii au şi alte tipuri de aşteptări.

”PSD nu s-a adresat unei societăţi în schimbare, nu s-a adresat tinerilor, cu adevărat. Din datele pe care le am eu, de exemplu, undeva la 4% din tinerii sub 35 de ani ar vota astăzi PSD-ul. Aşa cum stau lucrurile astăzi, PSD-ul practic nu are viitor. Deci dacă PSD-ul - şi asta deja nu mai ţine de mine - nu se va adopta la aceste transformări extraordinare şi aşteptări incredibile ale populaţiei româneşti, se va duce sper o dimensiune extrem de mică”, a afirmat el.

Corlăţean a mai declarat că PSD trebuie să găsească nişte soluţii care să relanseze un partid care este istoric.

”Vă aduc aminte, unii au rescris istoria şi nu ştiu că Partidul Social Democrat a fost prezent la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia. PSD-ul este un partid istoric. (..) PSD-ul trebuie să rămână un pilon de stabilitate puternic”, a explicat senatorul.

