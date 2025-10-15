Titus Corlățean, fostul rival al lui Grindeanu la funcția supremă în PSD, dezminte zvonul că ar pleca din partid: "Vă spun când decid"

15 Octombrie 2025
Titus Corlățean alături de Ilie Bolojan - FOTO Facebook / Titus Corlățean

Senatorul Titus Corlățean, vicepreședinte al PSD, susține că nu are, cel puțin deocamdată, intenția să demisioneze din acest partid, în ciuda faptului că ar fi intrat în conflict cu Sorin Grindeanu pe motiv că dorea să candideze, împotriva lui Grindeanu, la funcția de președinte al PSD.

Corlățean își prezintă punctul de vedere într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 15 octombrie 2025. Anterior, Corlățean declara că a renunțat să candideze la funcția de președinte al PSD, lăsându-l astfel pe Sorin Grindeanu să fie, cel puțin deocamdată, singurul candidat.

"Cei care mă cunosc cu adevărat de ani de zile, așa imperfect cum sunt, știu un lucru: cu sau fără carnet de partid (vă spun când decid), am fost, ideologic și ca sensibilitate socială, la bine și mai ales la greu, în toți anii, social-democrat. Și nu m-am schimbat. Așa că toată imaginația asta bogată sau interpretările legate de ruperea PSD, crearea altui partid, plecarea la nu știu ce altă formațiune sau la alți foști colegi etc... nu stau în picioare. Pur și simplu nu mi-am pus problema în acești termeni niciodată", scrie Corlățean pe Internet.

Aluzia la "foști colegi" poate fi legată de Victor Ponta (exclus din PSD), în condițiile în care, în perioada în care Ponta era președinte al PSD și prim-ministru, Corlățean era ministru de Externe.

"Nu mi-am schimbat opiniile și evaluările și ce voi decide cu viața mea pentru viitor sunt chestiuni care îmi aparțin în totalitate", subliniază Corlățean.

Pe de altă parte, el se declară nemulțumit de atitudinea unui coleg din conducerea PSD, al cărui nume, totuși, nu-l dezvăluie.

"Un actual coleg PSD cu funcție m-a întrebat daca e adevărat ce citise în nu știu ce articol. I-am răspuns că dacă ar fi fost un pesedist adevărat, de ani de zile, care să mă cunoască și să mă respecte, nu ar fi îndrăznit să mă întrebe asta. O simplă constatare: colegul cu funcție a fost anterior pe la vreo alte 2-3 partide", menționează Corlățean.

Congresul PSD este programat la data de 7 noiembrie 2025, iar principala temă va fi alegerea unei noi conduceri a partidului, inclusiv a unui nou președinte PSD - în condițiile în care Grindeanu este acum președinte interimar. Singurul politician care a anunțat ferm că va candida la funcția de președinte PSD este Sorin Grindeanu.

Decizia lui Corlățean de a nu mai candida la funcția supremă în PSD fusese anunțată tot pe Internet.

„Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condiţiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate faţă de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcţie. Şi merităm mai mult”, a spus, la acel moment, Corlățean.

