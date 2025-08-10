Social-democratul care a anunțat oficial că va candida la șefia PSD. „M-au căutat colegii, oameni corecţi, cu şcoala la zi, corectă, cu diploma pe masă”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 10 August 2025, ora 20:30
Titus Corlățean FOTO Facebook/Titus Corlățean

Senatorul Titus Corlățean a anunțat duminică seară, 10 august, că a luat decizia de a candida pentru funcția de președinte al PSD, pentru a revitaliza formațiunea.

Titus Corlățean a vorbit, duminică seară, 10 august, la Antena 3, despre nevoia de revitalizare a PSD și a precizat că a discutat de mai multe ori cu colegi de partid care-i împărtășesc viziunea.

”Discut cu colegii de foarte multă vreme, m-au căutat, sunt foarte mulți oameni care împărtășesc ideile de revitalizare a partidului, oameni corecți, pregătiți, educați, cu școala la zi, corectă, cu diploma pe masă, oameni cu credibilitate”, a afirmat Corlățean.

Acesta crede că PSD este ”ținut undeva pe margine” în actuala coaliție și este în prezent ”undeva aproape de derizoriu“.

”Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida la președinția partidului”, a mai afirmat Corlățean.

El consideră că PSD s-a îndepărtat de temele naționale, esențiale și trebuie să se reîntoarcă la acestea și să-și facă vocea auzită.

„Sunt lucruri care s-au acumulat de un număr de ani, dar rezultatele au fost traumatizante pentru noi. Eu ceea ce spun public, am spus mai întâi în partid. Din păcate, partidul a ajuns într-o lume amorfă, în care nu mai discută nimeni nimic, toată decizia e la conducere. Am trecut prin această traumă, când PSD nu a intrat nici în turul doi la alegerile prezidențiale. S-au pierdut 1,5 milioane de voturi, ne ducem la 21%, dar decidem să sprijinim un candidat care nici nu intră în turul doi, cu pierdere uriașă de electorat, ne place sau nu, este real. Dacă nu înțelegem că partidul trebuie să se trezească, ne ducem în derizoriu.

A dispărut până și viața internă a partidului. Aveam departamente pe diferite domenii care nu mai funcționează. De ce? Pentru că s-a venit cu clientelă, cu oameni care n-au mai trecut prin filtre, au fost promovați tot felul de mediocri, așa am ajuns la o gestiune proastă și lipsă de credibilitate.”

În 19 iulie, Titus Corlățean a declarat, întrebat de ce nu candidează la șefia PSD, că prioritară în partid nu este bătălia pe funcții, ci de a genera o discuție reală, el îndemnându-și colegii să iasă și să spună lucrurilor pe nume în interiorul PSD.

