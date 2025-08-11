Ciolacu și-a pierdut definitiv fieful. Primarul Buzăului se alătură aripii Corlățean din PSD, care vrea schimbarea actualei conduceri a partidului

Autor: Aniela Manolea
Luni, 11 August 2025, ora 07:56
Constantin Toma recunoaște că PSD a dat voturi lui Simion FOTO Facebook/Constantin Toma

Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), una dintre vocile critice din PSD la adresa fostului premier Marcel Ciolacu, a anunțat luni, 11 august, că se alătură aripii din partid condusă de senatorul de Dâmbovița și vicepreședintele PSD, Titus Corlățean. Buzăul, organizația PSD care l-a propulsat pe fostul premier Ciolacu la Palatul Victoria, se înclină astfel către a doua cea mai mare influență grupare din partid, după cea Ciolacu-Grindeanu.

Toma amintește, într-o postare pe Facebook, că duminică seară, Titus Corlățean, senator și fost ministru de Externe, și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat (PSD), la viitorul Congres din această toamnă.

„Dragi buzoieni, sunt în echipa domnului Titus Corlățean, care și-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a PSD. Din păcate, rezultatele politice obținute, respectiv patru rânduri de alegeri pierdute și acest 13% în sondaje arată că PSD-ul și-a pierdut mult din încrederea oamenilor. Iar neîncrederea se datorează în primul rând modului în care fosta și actuala conducere a PSD, alături de PNL, au gestionat problemele țării, ducând România într-o criză profundă, care iată îi va afecta pe toți românii, pentru mult timp,” anunță edilul luni dimineață.

El se referă la afirmațiile lui Corlățean conform cărora „în clipa de față există o mare de social-democrați membri simpatizanți, care doresc o schimbare în bine,” „e un vulcan și oamenii ăștia nu înțeleg ce este sub ei,” iar proiectul său „va fi un proiect de relansare pe bază de oameni pregătiți, de bună calitate, credibili și cu moralitate.”

„Mult succes, domnule Titus Corlățean!”, îi transmite Constantin Toma.

Primarul Buzăului l-a acuzat pe președintele de atunci al partidului, Marcel Ciolacu, că a dispus ca PSD să dea voturi pentru candidatul AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale anulate din noiembrie 2024.

Titus Corlățean, actual senator PSD de Dâmbovița, a fost ministru al Justiției în primul guvern Ponta și al Afacerilor Externe în următoarele două, în perioada 2012-2014. A fost acuzat de DNA că a restrâns discreționar accesul la vot în străinătate prin deschiderea unui număr prea mic de secții la alegerile prezidențiale din 2014. Efectul ar fi fost un avantaj pentru Victor Ponta împotriva lui Klaus Iohannis, dar dosarul a fost clasat pentru că fapta „nu este prevăzută de legea penală.”

