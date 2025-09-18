Contracandidatul lui Grindeanu la şefia PSD s-a dezlănţuit: „Există modalităţi de supraveghere, presiune, intimidare, ameninţări”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 20:02
Contracandidatul lui Grindeanu la şefia PSD s-a dezlănţuit: „Există modalităţi de supraveghere, presiune, intimidare, ameninţări”
Titus Corlățean FOTO / Hepta

Senatorul PSD Titus Corlățean a declarat joi, 18 septembrie, despre oamenii care îl susțin la șefia PSD, că nu este încă un moment de asumare publică, pentru că ”există modalități de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de amenințări”,.

El a spus că le-a transmis colegilor faptul că, dacă au ajuns ca în acest partid să nu mai vorbească liber și deschis, ”înseamnă că intră într-o perioadă de ființe care poartă numele de moluște.”

”Acest proiect, și l-am spus foarte clar și foarte deschis, este un proiect al nostru, în interiorul PSD, al membrilor de partid. Și membrii de partid vor fi cei care vor alege fie să rămânem încremeniți în actuarea fotografie, care s-a consumat, a generat niște traume foarte serioase acestui partid, și prin pierdere, și prin gestiuni foarte proaste, lipsa credibilității, pentru că știm ce s-a întâmplat, fie un efort de înnoire profundă, cu oameni de calitate, cu oameni cu studii, cu oameni care să-și pună diploma pe masă atunci când sunt întrebați, cu oameni care să știe limbi străine, și oameni care să fie credibili, pentru că poporul, dacă nu crede în oamenii politici, nu îl urmează, oamenii nu vin după tine. Asta este proiectul pe care îl propun în partid”, a declarat senatorul Titus Corlățean, în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, despre intenția de a candida pentru președinția PSD.

El a precizat că ”nu a fost pasiunea vieții sale și nici obsesia vieții lui să devină șef la PSD”.

”Poate că era ultimul lucru pe care îl doream, doar că, în situația asta de criză gravă în care am ajuns și discutând cu foarte mulți colegi, nu au fost foarte mulți care să dorească să-și asume… Așa încât am luat această decizie și mi-am asumat, pentru că politica înseamnă asumare”, a precizat Corlățean.

Întrebat cine mai este alături de el, a răspuns: ”Oamenii care sunt lângă mine sunt în realitate foarte mulți și sunt oameni de calitate. Nu este, însă, încă un moment de asumare publică, pentru că viața politică într-un partid cum este PSD e complicată. Asta cu execuția aplicată unora dintre colegii de la Cameră o știm, dar există modalități de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de amenințări, mai prin mijloacele din presă, mai direct prin oameni de prin instituții. (..) Se întâmplă și este o realitate. Nu m-am afișat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine. Bătălia este aspră, nu pentru lucrurile care se văd, ci pentru lucrurile care nu se văd,” a subliniat el.

”Va veni un moment în care, cu curaj, dincolo de cei pe care i-ați mai văzut și care și-au afișat cu bărbăție de la bun început, și Robert Cazanciuc, și primarul Toma de la Buzău, și mai sunt alți câțiva colegi, dar să știți că au venit destule buzdugane spre unii sau spre alții, așa că am preferat: haideți să ne facem treaba, discutăm cu oamenii, ne întâlnim, prezentăm proiectul, voi veni cu un proiect în care să exprime foarte clar ideile, viziunea, valorile, ideologia, și așa mai departe,” a completat Titus Corlățean, arătând că procesul de construire a unei echipe nu e chiar simplu.

”E nevoie de o schimbare profundă, noi nu folosim cuvântul reformă, că treaba asta cu reforma s-a dus în aer, dar oameni încă sunt temători sau sunt prudenți, și le-am spus tuturor, ”fraților, dacă noi am ajuns în acest partid să nu mai vorbim liber și deschis, asta înseamnă că intrăm într-o perioadă de ființe care poartă numele de moluște, nu mai avem curaj de opinie, nu mai suntem un partid viu, deci nu mai suntem un partid democratic și moartea politică ne așteaptă,”” a arătat el.

