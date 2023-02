Toalete publice modernizate în Sectorul 1. Clotilde Armand: ”Vor avea uși antivandalism, antifoc, lumini led cu senzori”

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a anunţat că vor fi modernizate toate toatele publice pe care le administrează administraţia locală, iar acestea vor fi dotate cu uşi antivandalism şi antifoc, termopane, lumini led cu senzori, baterii sanitare cu fotocelule. Edilul a dat exemplu zona părăsită din Calea Griviţei cu Strada Theodor Aman, unde au fost realizate lucrări de modernizare.

„Cine nu ştia locul părăsit din Calea Griviţei intersecţie cu Strada Theodor Aman? Aici a fost un focar de infecţie unde existau două toalete publice abandonate de peste 20 ani. În centrul Capitalei. Am schimbat abordarea. Modernizăm toate toaletele publice pe care le administrăm. Şi pe aceasta am dotat-o cu uşi antivandalism şi antifoc, termopane, lumini led cu senzori, baterii sanitare cu fotocelule etc. Are două intrări separare, guri de ventilaţie şi grup sanitar separat pentru persoanele cu dizabilităţi. Într-un cuvânt, tot ceea ce este necesar pentru o funcţionare în condiţii civilizate”, a scris Clotilde Armand, miercuri pe Facebook.

