Bulbi de flori de toamnă de la Planteo – alegerea perfectă pentru grădina ta

Toamna este momentul în care grădina ta se pregătește în tăcere pentru cel mai spectaculos început de primăvară. Chiar dacă frunzele cad, iar natura pare să intre în repaus, sub pământ începe magia: bulbii de flori plantați acum își vor face loc la lumină în primele zile însorite ale noului an.
De ce să plantezi bulbi de flori toamna?
Ce tipuri de bulbi de flori poți planta toamna?
Lalele
Simbol al eleganței, lalelele vin într-o paletă infinită de forme și culori. La Planteo, categoria bulbi de lalele include soiuri clasice, dar și tipuri exotice cu petale duble sau franjurate sau lelele multiflora.
Narcise
Vesel colorate și parfumate, narcisele sunt ideale pentru borduri, ronduri și naturalizări. Descoperă selecția bulbilor de narcise care rezistă excelent de la un sezon la altul.
Zambile
Zambilele aduc un parfum puternic și plăcut în grădină. Le poți planta în pământ sau în ghivece. Găsești o varietate amplă în secțiunea bulbi de zambile.
Crini
Crinii sunt flori impunătoare, cu parfum delicat și flori mari, elegante. În categoria bulbi de crini de la Planteo găsești soiuri rezistente, perfecte pentru grădini rafinate.
Ghiocei
Primii vestitori ai primăverii, gingași și discreți. Găsești bulbi de ghiocei în categoria bulbi diverse.
Fritillaria
Pentru grădinarii pasionați, fritillaria aduce o notă exotică și un design floral spectaculos. Caută aceste bijuterii în secțiunea bulbi diverse.
Brândușe (Crocus)
Colorate, delicate și extrem de ușor de întreținut, brândușele sunt ideale pentru peluze și borduri. Sunt disponibile în categoria bulbi diverse.
Cum plantezi corect bulbii de flori?
De ce să alegi Planteo?
Bulbi de calitate superioară, proveniți de la furnizori consacrați
Livrare rapidă și ambalare corespunzătoare pentru protecția bulbilor
Gamă variată, de la soiuri populare la rarități horticole
Sfaturi utile și suport real pentru orice întrebare legată de plantare
Stoc actualizat constant, în funcție de sezon și cerere
Începe-ți grădina de primăvară... toamna aceasta
Adevărata frumusețe începe în liniște. Plantează acum, iar în primăvară grădina ta va fi o explozie de culoare, parfum și bucurie. Intră pe Planteo.ro, descoperă selecția completă de bulbi de flori de toamnă și pregătește-ți grădina pentru cel mai frumos anotimp.