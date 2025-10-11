De ce nu ar trebui să aduni frunzele toamna: grădina ta îți va mulțumi

Colectarea, suflarea și punerea în saci a frunzelor moarte: o parte esențială a curățeniei de toamnă din grădină, nu-i așa? Ei bine, pe măsură ce peisagistica eco devine tot mai populară, tot mai mulți oameni reconsideră această sarcină anuală. Într-un sondaj recent realizat de National Wildlife Federation, 18% dintre respondenți au spus că anul acesta nu vor aduna frunzele din curțile lor — o creștere față de 15% în 2024.

Lăsarea frunzelor pe sol hrănește pământul, protejează polenizatorii și chiar ajută la combaterea schimbărilor climatice. Totuși, mulți proprietari se tem că frunzele vor ucide iarba, vor adăposti dăunători sau pur și simplu vor arăta neîngrijit.

Din fericire, există o cale de mijloc.

Realsimple.com a întrebat experții cum să profiți de beneficiile frunzelor căzute, păstrând în același timp un aspect îngrijit și estetic al curții.

De ce adunarea frunzelor poate fi o idee proastă

Presiunea de a aduna frunzele a început la mijlocul secolului XX, odată cu dezvoltarea suburbanelor americane. „Un gazon curat și uniform era promovat ca simbol al succesului”, spune Krista De Cooke de la Homegrown National Park. „Această estetică și industriile care au crescut în jurul ei au normalizat ideea că frunzele erau dezordonate sau semn de neglijență.”

Ca rezultat, oamenii au început să pună frunzele în saci și să le arunce la gunoi. Astăzi, aproximativ 10 milioane de tone de deșeuri din grădini ajung anual la gropile de gunoi din SUA, potrivit EPA, unde eliberează metan, un gaz cu efect de seră puternic, asociat cu schimbările climatice.

Totuși, frunzele sunt de fapt cruciale pentru sănătatea spațiului exterior, spun experții. „Frunzele acționează ca un mulci gratuit, suprimă buruienile, rețin umiditatea solului, protejează rădăcinile plantelor și reintroduc nutrienți esențiali în sol pe măsură ce se descompun”, notează Mary Phillips de la National Wildlife Federation.

Polenizatorii și animalele sălbatice depind și ei de frunze. „Fie că e vorba de un fluture luna care și-a făcut coconul într-o frunză căzută, fie larvele de licurici care trăiesc acolo în primii ani de viață, lăsarea frunzelor este esențială pentru sănătatea ecosistemului”, spune L.Be Laskowski-Sholar, designer peisagistic specializat în sustenabilitate. De asemenea, Phillips adaugă: „protejarea insectelor care iernează în stratul de frunze oferă o sursă importantă de hrană pentru păsările cântătoare care se hrănesc printre frunze.”

Cum să faci frunza căzută să arate estetic

Experții sunt de acord că cea mai ecologică și ușor de implementat abordare este să lași frunzele să cadă și să nu le muți deloc. „Este cea mai naturală metodă de a sprijini fauna sălbatică și de a păstra ecosistemul”, spune Phillips.

Totuși, ei recunosc că nu toată lumea poate sau vrea să facă asta. Iată câteva metode de a maximiza beneficiile frunzelor, păstrând în același timp un aspect îngrijit:

Nu lăsați straturi groase pe iarbă

Poți lăsa o răsfirare ușoară de frunze pe gazon pentru a hrăni solul. „Se vor descompune peste iarnă și până primăvara”, spune De Cooke. „Dar grămezi mari vor sufoca și vor ucide iarba, mai ales în zonele umede.”

S-ar putea să fii tentat să tunzi sau să toci frunzele pe gazon pentru a se descompune mai repede, dar experții recomandă să nu faci asta. „Poate răni sau ucide unele insecte care iernează în frunziș”, spune Phillips.

Mută frunzele în paturi de flori și în jurul copacilor

Rărește sau suflă (cu un suflător electric) un strat de frunze de până la 12 cm în paturile de flori, unde vor fi un adevărat beneficiu pentru plante. „Plantele nu vor avea probleme să crească printre ele primăvara următoare”, spune De Cooke.

De asemenea, creează grămezi circulare de frunze în jurul copacilor și arbuștilor. „Extinderea cercurilor de copaci, ideal până la linia de scurgere a frunzelor, este una dintre primele tactici pe care le folosesc în designurile mele”, spune Laskowski-Sholar. „Pentru a păstra totul mai ordonat, adaug o barieră scurtă — cum ar fi un gard sau margini — pentru a delimita un spațiu pentru frunze. Este clar pentru vecini că este intenționat și va servi ca pepinieră pentru toate insectele benefice.”

Creează grămezi de frunze

Ai auzit de garduri vii moarte? Sunt garduri construite din bețe, crengi și alte resturi din curte și sunt populare în designul sustenabil. Un astfel de gard ordonat este un loc excelent pentru frunzele în exces.

Alternativ, poți aduna frunzele în zone unde nu folosești gazonul. „Creează margini clare și forme intenționate”, spune De Cooke. „Definește granițele cu pietre sau bușteni, astfel încât zonele cu frunze să arate proiectate, nu neglijate.” Frunzele se vor descompune și vor deveni paturi ideale de flori pentru primăvara viitoare.

Pentru siguranță la foc, asigură-te că gardurile moarte și grămezile de frunze sunt la cel puțin 1,5 m de casă, gard, terasă și alte structuri. „Menținerea grămezilor ușor umede este o altă precauție bună”, spune De Cooke.

Mătură frunzele de pe alei și de lângă casă

Spațiul tău va arăta mai primitor dacă aleile sunt libere de grămezi de frunze. De asemenea, vei preveni călcarea peste eventuali dăunători de către tine sau oaspeți.

„În zonele unde căpușele și șoarecii sunt o problemă, curăță frunzele de pe căile cu trafic intens”, spune Phillips. „Și creează o zonă tampon — de cel puțin 15 cm — între frunze și orice structură din lemn pentru a evita termite.”

Începe devreme

Începe să muți frunzele cât mai devreme în sezon, pentru a nu acumula o cantitate greu de gestionat și pentru a nu deranja polenizatorii pe care frunzele îi protejează.

„Multe insecte încep să se stabilească în stratul de frunze imediat după ce cad, mai ales când temperaturile scad constant sub 10°C”, spune De Cooke. „Deranjarea frunzelor după acest moment poate avea efecte negative asupra supraviețuirii lor.”

Și primăvara, dacă mai rămân grămezi de frunze, rezistă tentației de a le muta imediat (de exemplu într-un compost). „Cel mai bine este să lași frunzele pe tot parcursul iernii, până când temperaturile cresc constant, oferind insectelor timp să iasă”, spune Phillips. Acestea sunt insectele de care vei avea nevoie pentru a poleniza noile tale paturi de flori, scrie publicația.

